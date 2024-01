“Pido las disculpas”: Pincoya cuenta la firme por qué no respondió mensaje a Cony Capelli

La participante de Top Chef VIP, Jennifer Galvarini, aclaró el motivo por qué nunca respondió el cordial mensaje que Constanza Capelli dijo haberle enviado para saludar a su hijo Felipe cuando estuvo de cumpleaños. Mensaje que nunca tuvo una respuesta, aseguró la bailarina.

Debido a ella, Pincoya explicó a Publimetro que la razón de su silencio, fue simplemente porque nunca vio el mensaje, pero en ningún caso por problemas con su excompañera de Gran Hermano.

“Yo no he visto ningún mensaje y si ella me envió un mensaje, no sé por qué red social o medio fue. Desconozco lo que habrá comentado y si está media molesta o no. Pido las disculpas correspondientes, pero yo recibo más de tres mil mensajes diarios”, reveló.

Además, aclaró que “nunca he tenido ninguna mala onda con ella ni con nadie. Desde que salí del reality, no voy a hablar de ninguno de mis compañeros. Hay buena onda y yo sigo adelante, tengo mis proyectos. Si alguien dice algo es problema de cada persona”.

Respecto a si la quiere aún, es clara en decir que “obvio, el cariño siempre va a estar. Así con Trinidad (Cerda), Pancho (Arenas), con todos”, recalcó.

Cony molesta con Pincoya

“Yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise”, reveló Constanza días atrás a LUN.

Además, agregó que “se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida”.

“No guardo ningún rencor. Simplemente, creo que he aprendido a poner límites en mi vida, y eso es sano para mí”, complementó.

Finalmente, Cony recordó la última conversación que tuvieron sobre el conflicto e hizo una profunda reflexión al respecto: “Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos... Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”, cerró Capelli.