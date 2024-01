“Hay una distancia, y no porque yo lo quise”: Cony Capelli echó al agua a Pincoya y reveló verdadero motivo de su quiebre

La amistad entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini se quedó en la casa “Gran Hermano”, eso según las palabras de la ganadora del espacio, quien aseguró que la relación está totalmente quebrada.

Cabe recordar que las participantes del programa de Chilevisión tuvieron una fuerte pelea, en donde la bailarina pidió la expulsión de su amiga y nunca pudieron retomar el lazo, ni siquiera en el mundo real.

De hecho, Cony ni siquiera sigue a la chilota en Instagram, cuestión que claramente llamó la atención de los medios y los fanáticos del reality.

¿Qué pasó entre Cony y Pincoya?

En este contexto, es donde Capelli decidió sacar los trapos al sol y contar su versión sobre este quiebre.

“Yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada”, aclaró en una conversación con diálogo con LUN.

“Pero en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise”, reveló la joven de 27 años.

Asimismo, aseguró que “se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida”.

“No guardo ningún rencor. Simplemente, creo que he aprendido a poner límites en mi vida, y eso es sano para mí”, complementó.

Finalmente, Cony recordó la última conversación que tuvieron sobre el conflicto e hizo una profunda reflexión al respecto: “Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos... Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”, cerró Capelli.