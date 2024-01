Uriel “Futuro fuera de órbita” se fue con todo en contra de Luis Mateucci: “Yo ya no le tengo ni respeto”

Uno de los participantes que más anticuerpos y críticas ha generado tanto dentro como fuera de “Tierra Brava” es el argentino Luis Mateucci. Sus pelambres con Chama, sus peleas y sus comentarios le ganaron una fama entre sus compañeros que incluso fuera del encierro, le tienen sangre en el ojo.

El cantante urbano Uriel “Futuro fuera de órbita” cuando estuvo de invitado en el podcast de Eva Gómez, habló con su excompañera sobre el comportamiento del argentino. “Los chiquillos son más chismosos que la mierda, el Luis ese Mateucci y la Chama”, partió.

“De verdad que enferman. Increíble. Yo sabía que hablaban, pero cuando lo ves en televisión y ver lo qué dicen, ahí es peor. Yo ya no le tengo ni respeto a Luis”, aseguró el cantante.

Por su parte, Eva Gómez señaló que “le pasó lo mismo. Cuando salí me sorprendí, hizo comentarios súper fuertes, fuera de lugar y todo el tiempo. Uno no sabía todo lo que había detrás, porque como uno no está en todos lados, uno no tenía del nivel de pelambre”.

“Si me hubiera llegado...”

Uriel complementó que “no sé cómo hay un hombre que habla tanto de minas, pero mal. Habla muy mal de las mujeres. Cuando me junto con los chiquillos y hablamos de mujeres como ‘mira, esta muchacha sí está buena, me la voy a comer, mírale el culo’. No hablamos de ‘mira esa tipa ésa, mira cómo viste’”.

La exanimadora del Festival de Viña aclaró que pelar y comentar lo que pasa en la casa es la pega dentro del reality, pero existe un límite que fue cruzado por Luis y Chama. “Pero permanentemente estar tirando a la gente para abajo, es como mucho”, agregó.

El cantante comentó que le sorprendió la manera en la que hablaba de Shirley, de Dani, de cómo lo peló a él. “No me lo decía, sé que me tenía respeto, pero lo que él decía de mí, no me llegaba. Si me hubiera llegado, la situación en ‘Tierra Brava’ hubiese sido otra”, contó.

“Él sabe que le hubiera dado problemas, yo nunca me metía con nadie, yo no tenía discusiones con nadie y yo decía siempre no me busquen, porque los problemas míos no van a ser de reality. Yo los cojo de manera distintos”, advirtió Futuro.