Arturo Longton firme: “Decidí no tener hijos… yo todavía soy hijo, ¿cómo un hijo va a criar otro hijo?”

En el nuevo episodio de “Socios de la parrilla”, estarán de invitados dos personajes icónicos de este formato televisivo: Arturo Longton y Gonzalo Egas.

Ambos recordarán sus inicios en televisión: Arturo a los 19 años en el programa de Canal 13, “Venga conmigo” y Gonzalo a los 29 años en el reality “La granja”, donde fueron grandes rivales, sin embargo, hoy comparten una linda amistad.

Además, desclasificarán las razones por las cuales se llevaban mal en los realities donde participaron, “era un odio mutuo real, no nos soportábamos”, comentará Arturo. En tanto, Egas lo explicará así, “éramos nuevos, no éramos gente de tele y fue un reality de encierro, no sabíamos nada lo que pasaba afuera, no teníamos contacto con la prensa, era realmente estar en una granja aislados” y añadió “los roles estaban asignados con trabajos y Arturo no era muy bueno para hacer esas cosas de campo, se negaba a hacer lo que le decía… y peleábamos por eso”.

Asimismo, revisarán la electrizante final de “La granja”, en el año 2005, entre Gonzalo Egas y Álex Gerhard. El actual instructor de artes marciales se emocionará al ver a su madre en las imágenes y, además, manifestará, “qué juventud y las ganas… estaba compitiendo, no solamente por la plata, sino que yo había planteado un discurso desde lo honesto de decir ‘creo que puedes comenzar cualquier proceso diciendo que puedes ser el mejor y lograrlo’… Yo decía, ‘hazlo y gánalo’”.

Longton no quiere tener hijos

En tanto, en relación a su vida personal, la figura de “Tierra brava” comentará que “yo decidí no tener hijos desde que tengo uso de razón, nunca estuvo en mis planes”.

“Considero que yo todavía soy hijo, ¿cómo un hijo va a criar otro hijo? Si soy un niño en cuerpo de grande”. Y agregó muy emocionado “imagínate si te digo que no estoy preparado para perder a mi mamá, o sea, pierdo a un hijo y yo me tiro de un edificio”.