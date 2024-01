Arturo Longton se despidió entre lágrimas de Tierra Brava y rindió homenaje a Bonvallet

Emocionado, aguantando el llanto. Así se despidió Arturo Longton de Tierra Brava, tras perder la prueba de eliminación contra Junior Playboy, quien le sacó una amplia ventaja en la competencia y consiguió el triunfo sin exigirse al cien por ciento.

Al momento de la despedida frente a todos los integrantes, Arturo Leyenda se emocionó y no le salieron las palabras, recibiendo un aplauso de sus compañeros.

Tras explicar que con la edad se ha vuelto más sentimental, logró dedicarle palabras a Uriel, a quien definió como “un gran amigo”, quien también aguantaba el llanto.

A Shirley, en tanto, le confesó que “no esperé jamás encontrarme con este tipo de emoción en el encierro, era imposible, pero sucedió. Nunca me había pasado que conectara con tanta gente en un grupo humano”.

“Lo voy a extrañar mucho. Ojalá pueda volver”, le respondió, llorando, la peruana. Ambos se despidieron con un abrazo y un beso.

Respecto a su desempeño en la competencia, Longton explicó que “ya al pisar el escalón me dio un tirón abajo y era difícil”. Esto, debido a la lesión con la que llegó a la prueba, tras la fuerte caída que sufrió días atrás.

Longton rindió homenaje a Bonvallet

Antes de competir, Arturo se colocó una camiseta de la selección que tenía escrito el apellido Bonvallet y le rindió un homenaje al fallecido comentarista deportivo. Además, lamentó las lesiones que sufrió en el encierro.

“Éste ha sido el reality más complejo de los que he vivido, me lo he pasado con lesiones, y he tenido más afinidad con mis compañeros. No estoy en un 100%, me siento en un 50%. Pero me quiero quedar acá”, sostuvo, y explicó sus sentimientos hacia Shirley.

“Me he limitado mucho, he tratado de gestionar esto de la mejor manera posible, mis sentimientos, pero no he podido evitarlos. El peor escenario posible es un reality donde te ve todo el mundo, aquí es casi imposible conectar con alguien, pero se dio”, confidenció.