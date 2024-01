“Mi hermosa”: Diego “Mono” Sánchez presenta nueva polola tras quiebre con Yamila Reyna

Año nuevo, vida nueva. El arquero de Coquimbo Unido y expareja de la animadora Yamila Reyna, Diego “Mono” Sánchez, presentó nueva polola en sociedad, dando por cerrado el capítulo amoroso con la actual conductora del matinal “Buenos días a todos” de TVN.

“Buenas noches mi hermosa”, escribió el futbolista en sus historias de Instagram, junto a una foto donde aparece sonriente abrazando a la mujer, además de agregar el emoji de un corazón rojo, una cara de enamorado y otra de “baboso”, dando cuenta que estaría loquito de amor.

La imagen fue replicada por la cuenta de farándula Infama, destacando que era una información que había sido filtrada tiempo atrás.

Captura Diego "Mono" Sánchez

Yamila Reyna sobre infidelidad

Tiempo atrás, la animadora de TVN, se sinceró en conversación con Jean Philippe Cretton sobre su doloroso término con Diego “Mono” Sánchez, tras la infidelidad del jugador.

La argentina se enteró de la filtración de chats comprometedores por la prensa y partió contando que: “Yo viví una relación de muchísimo amor, voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, di una relación de dos años donde respeté, amé sanamente (...), me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en sus momentos más difíciles de su carrera”.

“Yo estuve poniendo el hombre, incondicional, un amor muy grande, de proyectos de vida juntos, de sentir que era mi compañero de vida”, agregó la conductora de TVN.

Además, confesó que la infidelidad ocurrió en un momento difícil para ella, por la gran carga laboral que tenía y que esperaba que el hubiese estado allí. “Y yo cuando necesité el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mi carrera muy exigente, estaba con 8 horas al aire (...) el momento donde muchos de nosotros hemos trabajado para lograr, su respuesta y su manera de pagarme fue con una traición”, declaró Reyna.