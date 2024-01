“Tiene casi 40 años y es un pobre hue...”: Fran Maira repasa a Sebastián Ramírez tras recibir irónico mensaje

Solo ayer fue que Jorge Aldoney se sumó a la funa en contra de Sebastián “Seba” Ramírez por una promesa que nunca cumplió. De hecho, lo que cuenta el Mister Chile junto a Fram Maira es que Tatán les debe dinero y no es una suma pequeña.

Los jovenes aseguran que Tatán se está negando a pagar un premio que prometió repartir entre sus compañeros de “Gran Hermano”. Por eso ahora, la rubia Francisca salió a apoyar a Jorge y ratificar sus dichos en contra de Ramírez.

“Creo que él vive en su mundo y que no va a pagar nunca esa plata. Si bien por lo menos lo ensuciamos, y creo que lo perjudica, en temas de trabajo o de que él queda mal frente a todo el mundo, pero no sé si ganaremos algo más que eso. Lo que yo siento es que el dinero ya lo perdimos, voy a seguir presionando en lo que más se pueda para recuperarlo, pero fue un acuerdo de palabra y si es que no él no cumple con su propia palabra, su palabra no vale nada. Una vergüenza, más que nada”, partió contando Maira en conversación con el sitio Fotech.

Incluso, Fran se refirió al video que subió Sebastián luego de que ella asegurara públicamente que le debe “un millón de pesos”. El hombre apareció en sis historias de Instagram mostrando un palo de madera en la mano y diciendo “Fran, ¡aquí está tu palo!”.

“Fran, ¡Aquí está tu palo!”

Frente a esta irónica respuesta, la aludida también tuvo su impresión, ya que dijo: “Viniendo de él, nada me sorprende. La verdad me hubiera gustado una reacción más madura, por último si no quieres pagar, ponte los pantalones y di por qué, dando un punto de vista más maduro Tienes casi 40 años y respondes con un palo de broma, o sea, él no está dimensionando el daño que puede llegar a hacer”, lanzó la joven.

Agregando que cuatro participantes más pueden estar necesitando ese dinero, ya que Ramírez le debería ese dinero a todos ellos, Maira lo criticó aún más, diciendo que “él se lo toma como burla, es penca. En vez de responder de forma madura y que explique el por qué no va a pagar, que lo tome en forma de chiste y se pase a todos por el pic… lo encuentro súper penca”, sentenció.

Además, aseguró que la actitud del hombre “no me sorprende, tiene casi 40 años y es un pobre hue… No tiene ni un brillo, no ha conseguido nada, no ha logrado nada en su vida, qué vas a esperar de un tipo así que más encima, está funado por motivos que ya todos saben cuáles son. Además fue algo conversado, súper serio, habían cámaras y en él dio su palabra de que iba a entregar lo correspondiente a cada uno de nostros, que era una millón por persona”.

“Cuando yo salí del reality, le escribí en buena onda como ‘oye, cuando puedas transferir lo de Gran Hermano…’, pero él altiro se fue en una parada de ‘no les voy a pagar, porque todos ustedes valen pic… y nunca estuvieron conmigo’. Se fue en esa y especialmente conmigo, que en verdad fuimos cercanos, compartí más intimidad con él en el reality, pero acá fuera como si no nos conociéramos. Fue penca y demuestra que el hue… es un personaje falso”, reveló, entre otras cosas la joven.