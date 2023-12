Fiel a su estilo: Sebastián Ramírez respondió a Fran Maira por supuesta deuda de $1 millón

Deslenguado y sin pelos en la lengua, Sebastián Ramírez respondió con total ironía al reclamó que realizó Fran Maira contra él, acusándolo de adeudarle un millón de pesos, tanto a ella, como a otros excompañeros del reality Gran Hermano.

Fue a través de sus historias de Instagram, que Tatán “Román Riquelme” (su ídolo argentino), le puso el pecho a la balas a la acusación, aunque con total ironía, que de seguro aumentó la molestia de la emprendedora de lencería y generadora de contenido erótico.

“Fran, ¿Cómo estay? Disculpa, sé que estás en vacaciones, acá está el palo”, le dijo Ramírez, mostrándole un madero que tenía en su mano, aludiendo al millón de pesos que le reclamó la rubia desde una playa de Brasil.

Fran Maira acusa a Seba Ramírez de millonaria deuda

Desde las cálidas playas de Brasil, donde anda de vacaciones, la ex Gran Hermano hizo un live de Instagram donde contó por qué le tiene tanta bronca a Tatán, y no es para menos, porque asegura que no le ha devuelto ni un céntimo de lo que le prestó y ojo que no solo fue ella quien le pasó plata al hombre.

“Nada solo voy a decir eso, el hue… me debe $1 millón de pesos y no lo quiere pagar, pero de qué sirve funarlo si esta más funado que la chu… En volá lo necesita más que yo, así que eso es todo lo que voy a decir”, partió diciendo Francisca, evidentemente enojada.

Más llamó la atención que después contara que no solo le debe a ella, ya que cuatro ex participantes de Gran Hermano también le habrían prestado dinero a Ramírez y tampoco les ha pagado.

“Así que si estai’ viendo esto, no te compro nada de tu papel de choro. Así quedaste (gesto de miedo con las manos) después de que me quedaste debiendo plata a mí y a 4 participantes”, finalizó.