“Es un hombre de una dimensión distinta”: Roberto Márquez de Illapu aseguró que Pedro Pascal “es un gigante”

Roberto Márquez, el icónico miembro de la popular agrupación musical Illapu, concedió una entrevista a La Cuarta en el marco de su regreso al Gran Arena Monticello el próximo 19 de enero. El artista recordó los desafíos y dificultades que enfrentó la banda en el exilio, durante el periodo de dictadura en Chile. En medio de estas reflexiones es que no dudó en elogiar a Pedro Pascal, asegurando que “Es un gigante”.

En cuanto al exilio vivido por Illapu, Márquez expresó que: “La expulsión nuestra fue grosera porque nos acusaron de cosas que no eran tales. Nosotros somos un grupo de música y desde la música planteamos nuestras vivencias, lo que sentimos que es importante que nuestra gente reflexione. Pero lo hacemos desde la poesía, desde la música. Entonces, expulsarnos porque éramos agente del marxismo internacional nos apreció la forma más grosera en que se hizo”.

En esta línea, Márquez fue consultado sobre la opinión que le merece Pedro Pascal, el actor chileno que ha tomado fama internacional tras su actuación en series como “Game of Thrones”, “The Mandalorian” y “The Last of Us”. Recordemos que Pascal, cuya familia vivió en el exilio, se ha referido innumerables veces al lazo que todavía mantiene con Chile.

“Yo entiendo a Pedro Pascal, cuando él habla desde lo que hoy día es como figura. Imagínate, él podría dedicarse a vivir la vida, a disfrutar del jet set y, sin embargo, tiene muy presente de dónde viene, de su origen, de lo que le tocó vivir como familia como exiliado, eso lo hace un hombre de una dimensión distinta”, señaló el intérprete.

“Y es por eso además cómo lo quiere la gente, no solo los chilenos, en el mundo cómo lo quieren, porque ven en él una persona tan amplia, con vivencias tan fuertes y que se reconoce además en sus orígenes, que hace parte de él lo que es su historia y la de su familia, la de su pueblo, la de su país”, continuó Márquez.

Finalmente cerró indicando que: “Para mí es un gigante, y más al hacerlo desde el lugar donde está”.