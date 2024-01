Mayte Rodríguez celebrará cumpleaños de su hijo Galo de manera saludable: “Le voy a hacer una torta de sandía”

Mayte Rodríguez, actriz e hija de Carolina Arregui, se sinceró sobre su etapa como madre y los preparativos para la celebración de su retoño Galo, que ya cumplió 2 años. “Hace un año apenas gateaba y ahora corre como si no pudiera parar”, expresó.

En conversación con Las Últimas Noticias, Mayte reveló cómo será el especial cumpleaños de su hijo, considerando que lleva un estilo de alimentación muy saludable.

Si bien la actriz reveló que ya tuvieron una celebración más íntima y familiar, este sábado realizarán otra fiesta con amigos y juegos. “Vienen más amigos y vamos a celebrarle como dios manda”, afirmó la actriz.

“Voy a armar un inflable que tengo guardado como una mini piscina para niños, con palmeritas y no sé qué otra cosa. Con eso ya le armo el cumpleaños”, continuó.

Además, hizo hincapié en que será una celebración muy particular, ya que su retoño no come azúcares procesados, por lo que se empeñará en ofrecer comida y picoteo saludable.

“También voy a hacer para comer varias frutitas, así como con forma de animales. Mi hijo no come azúcar. Solo el azúcar natural de la fruta. Entonces, le voy a hacer una torta de sandía”, contó Rodríguez.

Junto a lo anterior, compartió otros detalles sobre la celebración asegurando que habrá “cero televisión., quizás solo se verán los videos que le grabo a él. No habrá dulces, así que la piñata tendrá sorpresitas pequeñas, no dulces. Pero estarán sus primitas. él es muy apegado a ellas. Le encanta estar con ellas”.

Finalmente, la actriz aprovechó de ahondar en el cambio que ha significado la maternidad en su vida, revelando que lo más difícil ha sido poder “equiparar la pega”, sin embargo afirma que: “Son etapas distintas, pero sí extraño momentos en que a las 7 de la tarde podía hacer lo quisiera”.

“Sí extraño cosas de mi vida anterior, pero no las cambiaría para nada con los momentos que tengo con Galo”, cerró la joven madre.