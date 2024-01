“No todos los días son fáciles”: La sincera reflexión de Daniela Castillo sobre su embarazo

En un largo post de Instagram, la cantante Daniela Castillo reflexionó respecto a la maternidad, a pocas semanas de dar a luz el hijo que espera junto a su marido Luca Monacci.

La exparticipante del programa Rojo, reveló el maravilloso proceso en que se encuentra, aunque reconoció que también ha tenido días difíciles.

[ “Gracias a él soy la mejor versión de mí”: Javiera Acevedo se emocionó al hablar de su hijo Kai ]

“Apocas semanas de que termine esta etapa, sólo puedo sentirme agradecida por tanto amor recibido. El embarazo y el proyecto de ser mamá es súper desafiante y loco!!! Siento que he aprendido tanto! Y que he soltado tantas cosas que sólo estando embarazada te invita a hacerlo”, publicó.

Tras ello, le contó a sus seguidores cómo han sido sus días, de luz y sombra.

“No todos los días son fáciles, hay días en que uno se siente la raja, llena de energía, y otros en que con suerte puedes bañarte y vestirte del cansancio. Hay días en que te miras al espejo con ternura y amor, y otros en que te desconoces y te abruma el descontrol de tu cuerpo! Son muchas emociones nuevas, muchas hormonas, todo nuevo”, explicó.

[ “Después del suceso...”: Alessia Traverso reveló presente amoroso con Raimundo Cerda ]

Además, agradeció el apoyo incondicional de sus más cercanos y el cuidado especial recibido por su marido.

Daniela Castillo reflexiona sobre su embarazo

“En este proceso te das cuanta de quienes te acompañarán siempre, los incondicionales. Tu familia, amigos, pareja. No todos logran seguirte y acompañarte en esta etapa...Por eso quiero dedicar este gran momento a quien ha estado a la par conmigo en cada momento. Al amor de mi vida. Jamás olvidaré como has sido conmigo durante todo este tiempo”, le agradeció.

“Como me has cuidado, alimentado, tranquilizado en momentos de estrés. Has estado en cada control con el doctor, en cada emoción, en cada nuevo descubrimiento. Hemos disfrutado juntos y en complicidad de tantos momentos mágicos. Nos hemos reído hasta llorar. Gracias, gracias, gracias! Se que serás el mejor papá que Matteo pueda tener. Te amo”, escribió la cantante.