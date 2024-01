Pincoya aseguró que sintió “presencias” en las grabaciones de Top Chef Vip: “No les tengo miedo”

La finalista de Gran Hermano, Pincoya, sorprendió al revelar las experiencias paranormales que experimentó durante las grabaciones de Top Chef Vip en Chilevisión. Según contó a La Cuarta, la oriunda de Chiloé vivió encuentros con “presencias” dentro de las instalaciones de Machasa.

“Un día entrando al edificio, vi a una niña al lado del piano, me saludó y después como que me regresé altiro para hablar con ella, pero ya no estaba”, partió relatando la oriunda de Chiloé.

La finalista de Gran Hermano confesó que, al intentar hablar con la niña, esta ya no estaba presente, dejándola intrigada.

Pero las experiencias no se detuvieron ahí. Pincoya afirmó haber recibido llamados paranormales en los baños del canal durante altas horas de la noche.

“Hace días atrás también iba al baño, ya como a las 8:00 (…) muy apurada y yo escuchaba que de abajo, porque hay una escalera cerca del baño de damas, me llamaban: ‘Jenni, ven, Jenni, baja, baja’. ‘No, chica’, le dije yo, ‘No, chica, estoy apurada’”, contó.

Aunque se negó a bajar, estos sucesos continuaron en días posteriores. “Y ayer (martes), fui al baño muy temprano y el tacho grande estos del confort, empezó a moverse, a moverse, a moverse y yo dije, ah ya”, dando a entender que tuvo un significado para ella.

“Y empecé a lavarme los dientes. Ahí le dije ‘chiquilla, ya te sentí, no te veo pero sé que estás ahí. Si te quieres manifestar, manifiéstate, no te puedo ver, pero si quieres, acompáñame”, le dijo.

La finalista expresó que no siente miedo de estas entidades, ya que cree que algunos pueden estar atrapados y buscan ayuda o simplemente quieren que se reconozca su presencia.

“Hay muchos yo creo que están atrapados (…) En realidad no les tengo miedo, así que ellos ya saben que yo los puedo captar de alguna manera (…) algunos piden ayuda, o solamente quieren que tú sepas que ellos están ahí”, explicó la chilota.