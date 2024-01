¿Tiene al Festival de Viña en la mira?: Karen Paola reveló sus planes a futuro en su carrera musical

Con la llegada de la temporada estival, la cantante Karen Paola se está preparando con todo para su gira. Ella estuvo alejada de los escenarios por años tras dejar de grabar música, pero ahora está de vuelta y con todas las ganas de conquistar el mundo.

La artista habló con Publimetro sobre sus aspiraciones en el mundo musical, y si su visión está puesta en el extranjero. “Me encantaría. Yo siempre me vi desde que era chica haciendo conciertos alrededor del mundo. Nunca pensé en quedarme solamente en un espacio”, comentó.

“Yo quiero que el pop chileno salga para afuera, y creo que tenemos grandes exponentes en nuestro país que lo están haciendo, y cuesta un montón. Quizás al ser mujeres quizás también nos cuesta un poco más, y al tener un estilo musical que no es tan quizás bien visto todavía, espero que eso cambie rápidamente”, señaló Karen.

“Ojalá empiecen a darse cuenta de que si es chileno, es bueno y quedemos solamente con esa frase para algunas cosas, y apoyar a los artistas. Independiente de que yo no sea rockera por ejemplo, yo me siento súper feliz cuando a un rockero chileno le va bien, yo no soy actriz, me encanta que a Pedro Pascal le vaya increíble y que nos represente como parte de Chile, un pedacito de Chile, haciendo patria en el extranjero”, continuó.

“Entonces quiero obviamente que a muchos más artistas los escuchen y les vaya increíble. Que la gente se de cuenta de que en Chile de verdad hay muchísimo, pero muchísimo talento, no solamente para hacer música urbana y rock, pero sí también tenemos una tremenda calidad de pop”, aseveró la cantante.

¿Y el Festival de Viña?

Una pregunta inevitable para la carrera de todo artista chileno es si quieren pisar el escenario más importante del país, la Quinta Vergara en el Festival de Viña. La respuesta de Karen Paola fue completamente afirmativa, es más dijo que lo decretó, y se cumplió de una manera.

La artista aseguró que se enfocó en pisar el escenario de la Quinta Región, y lo logró al presentarse en el cierre de la Teletón que se realizó en dicho recinto debido a que el Estadio Nacional, donde se hace habitualmente, no estaba habilitado debido a los Juegos Panamericanos. Ahora, dijo que tiene que manifestar más específicamente.

“Me voy a preparar durante todo el año. Igual ahora vamos a estar rodando por todo Chile, haciendo el tour del verano. Y yo creo que eso también te da un currículum de poder pararte en escenarios importantes, estar haciendo igual festivales que son súper masivos”, aseguró la cantante.

“Me siento muy ansiosa y expectante de lo que va a pasar, pero a la vez también con mucho miedo porque son mis primeras veces. Quiero dar lo mejor de mí para poder así estar preparada ojalá en el próximo, y si no es el próximo, el siguiente, y pararme en la Quinta Vergara y darlo todo ahí. Me encantaría”, señaló.

Sobre el Festival de Viña y el Festival de Olmué, la cantante aseguró que son escenarios muy importantes para los chilenos, y le parece muy positivo la tribuna que le dan a los artistas chilenos, especialmente considerando lo masivo que es el certamen viñamarino a nivel latinoamericano.

“Entonces, pararme en ese escenario significa también abrir una puerta gigante, un portón, para poder internacionalizarme. De todas maneras está ahí en la mira y dentro de toda mi manifestación”, cerró Karen Paola.