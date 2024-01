“Lo negué porque me daba vergüenza”: Renata Bravo habla de video sexual al interior de auto

La actriz Renata Bravo se refirió al video donde supuestamente se ve teniendo relaciones sexuales con un expololo, confesando, medio en broma, medio en serio, que sería ella, pero confesó que lo negó porque le daba “vergüenza” y no recordaba el momento, ni al galán de las imágenes.

Fue en conversación con Luis Slimming, en el programa “Entre broma y broma”, que dio a entender que sí era ella, aunque finalmente se arrepintió de sus palabras y volvió a desmentirlo.

[ Daniel Fuenzalida relató una adrenalínica experiencia sexual que realizó en su juventud ]

“Soy yo. Lo negué porque me daba vergüenza y no me acordaba quién era el hombre. O sea, yo sé que soy yo Todavía tengo la duda, porque sé que soy yo, pero lo veo a él y digo ‘cómo debo haber estado, drogada’, porque no me acuerdo”, contó, aunque todo en medio de risas.

Según contó, cuando se filtraron las imágenes, fue su marido de aquel entonces quien la llamó para contarle que en su oficina estaban circulando un video de ella, “un video porno”, recordó que le dijo.

Tras ello, se juntaron a verlo y quedó en shock.

“Era yo tirando. Yo estoy así en el video, arriba del chiquillo. No se ve mi cara”, contó, mientras hacía la recreación de la forma en que se movía sobre el hombre. Pero, al escuchar gritar a la mujer, le entró la duda.

Renata Brava sobre video sexual

Pero, al momento que Slimming le preguntó si sabía que estaba siendo grabada, Renata Bravo volvió a negar todo y aseguró que el tipo de auto ni siquiera se encuentra en Chile, según le contó la PDI cuando fue a realizar la denuncia.

“La verdad como supe que no era yo, porque soy yo, pero el pololo no me acuerdo. Porque yo fue a la PDI y cacharon que el video venía fuera de Chile por el tapiz del auto, porque era un cuero medio amarillo. Además, tenía más pechugas que yo”.

Finalmente, volvió a dejar la pelota boteando, y le pidió a Slimming que cambiara el tema porque “no me acuerdo de él y se puede sentir mal”, sentenció.