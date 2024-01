“Lo voy a destruir”: Raimundo Alcalde barre con Max Cabezón y promete noquearlo en Noche de Combos

El actual participante de Top Chef VIP, Raimundo Alcalde, barrió con el exintegrante de Tierra Brava, Max Cabezón, con quien se enfrentará en una velada de boxeo, durante el evento Noche de Combos, el próximo 10 de febrero en el Teatro Caupolicán.

Según reveló el actor, Cabezón no tendrá ninguna posibilidad sobre el ring, debido a su falta de experiencia en el boxeo.

“Es su minuto de fama. A él le encanta la fama, estar figurando y también quiso sumarse. Max quiso pelear contra mí, me ha hueviado desde que salió la Noche de Combos. Yo le dije ‘estás loco, si tu no boxeas’. Le digo ‘cómo se te ocurre, te voy a matar’”, contó Alcalde a Publimetro.

“Él cree que el boxeo es un juego. Uno puede entrenar unos meses y después es corazón. El boxeo es un deporte que requiere mucha disciplina, entrenamiento y yo llevo cuatro años entrenando y todavía estoy aprendiendo. Yo ahora estoy entrenando con el equipo de Andrés Campos, que es el mejor boxeador que tenemos en Chile”.

Raimundo Alcalde barre con Max Cabezón

Producto de su entrenamiento, asegura que Cabezón no tendrá ninguna chance.

“Entro muy confiado a esta pelea. Él puede decir lo que quiera, pero ya todos lo hemos visto en Tierra Brava, tratando de tirar una patada y se calló al piso, haciendo un sparring deplorable con Arturo Longton”, ejemplificó.

“No creo que tenga un golpe de suerte y justo me pegue en el mentón. Tampoco tiene la fuerza, agilidad, explosividad. Yo creo que tiene todo en su contra. Honestamente, tengo más experiencia, soy más rápido, tengo mejor cardio, más fuerza, le gano en todo. No sé en qué me gana. Pero vamos a ver qué pasa, Quién sabe. Humildemente, digo, lo voy a destruir”, advirtió Raimundo Alcalde.