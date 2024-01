“No sé cómo terminé arriba del escenario”: Pincoya y Papá Lulo se lucieron en “Fiesta Grado 3″

Los exparticipantes de Gran Hermano, Jennifer Galvarini y Francisco Arenas, derrocharon energía sobre el escenario de la Fiesta Grado 3, evento donde donde estuvieron recordadas bandas como Vengaboys, El Símbolo, Tronic, Glup!, Supernova y King África.

Ahí, Pincoya y Papá Lulo tuvieron la misión de prender al público con sus pasos prohibidos y se movieron como verdaderos quinceañeros saltando sobre la tarima, tal como quedó registrado en el video que compartió la finalista del reality en su cuenta de Instagram.

“Para qué me invitan si saben como me pongo ! No sé cómo terminé arriba del escenario Gracia a todos por la buena onda cierto ñeñe agu”, escribió.

Pincoya y Papá Lulo en Fiesta Grado 3

En su cuarta edición, La Fiesta Grado 3 invitó al público a reactivar los recuerdos de juventud de quienes disfrutaron de la década de los 90′ y principios de 2000′.

“La misión fundamental es entregar memoria emotiva y felicidad. La música es una máquina del tiempo única que te permite revivir tus mejores momentos; te hace simplemente feliz”, afirma Daniel Gómez, fundador y productor de la fiesta Grado 3.

En medio de una ambientación que nos lleva de vuelta a los 90′ y 2000, el evento además contó con un área Village, zona con ornamentaciones y experiencias que remiten a la cultura de la época. Además, de puntos de hidratación y una zona de foodtrucks.