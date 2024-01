Pide pantalla: Rubén Gutiérrez ofrece a canales de TV contar “con detalle” expulsión de Gran Hermano

En un live de Instagram de más de 14 minutos, Rubén Gutiérrez emplazó a los canales de televisión a contactarlo para contar su versión tras ser expulsado del reality Gran Hermano, acusado por Scarlette Gálvez de realizarle tocaciones sin consentimiento, mientras dormían en la misma cama.

Según reveló, aún se encuentra “con una depresión enorme”, tras ser sacado de manera abrupta del encierro.

“Pasaba empastillado y querían que fuera al panel. En esas circunstancias no podía hablar”, aseguró.

Así pasó el tiempo, hasta que llegó el 3 de diciembre y, supuestamente, desde CHV le dijeron que ya no había tiempo para que entregara su versión, porque Gran Hermano llegaba a su fin.

“Me quitaron la oportunidad de defenderme y todavía me mantienen callado. Yo tengo el derecho de defenderme. Me quitaron el derecho como persona. Si hay algún canal que se quiera acercar a mí, porque quiero contar todo con detalles. Sí quiero hablar”, hizo un llamado.

De igual forma, aclaró que “no puedo hablar mucho. Todavía me tienen amarrado”, reveló, asegurando que continúa con una cláusula con CHV hasta el 3 de mayo.

Eso sí, reiteró que “lo voy a contar con detalles. Todo lo que pasó y quedó grabado y no lo mostraron...tengo que contar lo que pasó y nada más. Y van a saber muchas cosas. Todo lo que voy a comentar está grabado...Me causaron un daño tremendo. Me destruyeron”, reiteró.

No voy prestarme para cahuines

Además, se refirió a las acusaciones que Ignacia Michelson realizó contra él, cuando dijo que tenía conductas recurrentes con las mujeres.

“Lo que dijo la Michelson no voy a prestarme, no voy a darle credibilidad”. Además, advirtió que si continúan ese tipo de acusaciones, recurrirá a la justicia.

¿Qué dijo Michelson?

“Yo a Rubén no le creo ni verga, porque él se pasaba de manos siempre, con todas. Yo lo vi, yo observé cómo era... un día él se fue a meter a su cama cuando ella estaba durmiendo, en la cama de Coni y Pincoya lo echó...No es primera vez que quería hacer eso, eso no se mostró pero pasó. Coni no lo denunció porque no pasó nada”, dijo Ignacia Michelson tiempo atrás.