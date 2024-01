“Qué pida lo que quiera”: Daniel Fuenzalida reveló qué rostro Canal 13 estaría intentando sumar a sus filas

En el último capítulo del programa de farándula “Me Late Estelar”, hablaron sobre el estado de la grúa televisiva, la cual ya no está definiendo el movimiento de rostros en diciembre, sino que a finales de la temporada de verano.

Ellos hablaron inevitablemente del contrato de Tonka Tomicic que vence el próximo mes, y si es que Canal 13 volvería a sumarla a sus filas, a pesar de sus polémicas y tenerla congelada por casi dos años con muy pocos proyectos en pantalla.

En este contexto, Daniel Fuenzalida entregó un dato sobre lo que estaría sucediendo al interior del canal, pero no con Tonka precisamente. “Me contaron que ahí (en bandeja) tiene a Canal 13 en las negociaciones... Canal 13 lo único que quiere es contratar a Naya Fácil”, señaló.

“Negoció como ella quiso, no ha firmado”, contó el animador. “¿Saben lo que dijo Canal 13? ‘Qué pida lo que quiera’”, agregó Daniel Fuenzalida.

La reunión de Naya

Hace unos días, Naya Fácil reveló que un canal la contactó para sumarla a sus filas en el área de entretención, y dio a entender que se trataría de un reality. “Me contactaron de un canal televisivo, para estar en la tele que es algo que siempre he dicho que no, pero acepté una reunión”, le contó a sus seguidores.

Lee más: ¿Naya Fácil a un reality show?: La joven sorprendió al revelar que tuvo una reunión con un canal de televisión

“Igual me da nervios porque yo me voy a la tele y salgo funa’. A mí igual me gusta que me quieran, más que salir funa’ y odiada, porque ahí me van a ver 24... o sea, no sé”, dijo la influencer.

Finalmente, Naya Fácil asistió a una reunión, pero no entregó más detalles, solo se le vio muy risueña y lo único que reveló es que le fue muy bien.