“Puro fuego”: Fabio Agostini sube la temperatura con beso apasionado en “Tierra Brava”

Los participantes de Tierra Brava tienen las emociones a flor de piel. Del odio pasan al amor, y viceversa, también dan rienda suelta a su sensualidad en pleno reality show, tal como hizo el modelo Fabio Agostini quien volvió a protagonizar una escena candente con Fran Undurraga.

Ambos juguetearon en la ducha, donde la famosa enjabonó al galán, momento que desató los rumores de romance en el set. Pero esta vez llevaron todo a otro nivel tras estamparse un beso apasionado en plena dinámica de disfraces en el reality show.

TE PUEDE INTERESAR “Una basura”: Longton se retracta de romance con Shirley por destruir “a la persona que más amo”

“¿Qué hombre de los presentes te conecta con tu lado más lujurioso, más animal?”, le preguntaba en pleno juego, a lo que ella se refirió a Fabio. “Me dan ganas de rasguñarlo, morderle el cuello”, dijo ordenando al modelo a acostarse en el suelo donde le dio el beso.

“Puro fuego entre ambos, me encantan”, opinaron. Otros compararon con otros romances que tenido el modelo en casa. “Para que vea la Pamela...lo que ella no pudo nunca...que vergüenza y se quedó con las ganas, nomas! Nunca la tomó en cuenta, ni porque se le metió en el chiringuito!! Fran, lo consiguió de inmediato...”.

Al borde de la eliminación

El par de concursantes le pone picante a la competencia, precisamente ahora que la modelo está en riesgo de eliminación. Fran resultó nominada pero no está dispuesta a despedirse del reality show.

“Fui nominada por mi capitán, no me pareció justo porque otra vez no me estaban dando la oportunidad de competir, y él me dijo que me veía mal dentro del encierro, me parece que esa es una decisión que tengo que tomar yo, creo que volvió con el chip cambiado después de que estuve hospitalizada, me está haciendo bien estar aquí”, expresó.