Daniela Aránguiz reveló los trucos que tenía con Mago Valdivia para que no saliera de fiesta

Daniela Aránguiz y Nicolás Solabarrieta compartían un momento en Tierra Brava y conversaron sobre la disciplina deportiva y reveló algunas de las técnicas que tenía para mantener a raya a su exmarido, Jorge Valdivia.

“Cuando Jorge estuvo en el Palmeiras yo lo tenía derechito, pero era una pelea constante”, comenzó a contar. El “mago” estuvo en el club brasileño, el primer período entre 2006 y 2008 y luego regresó el 2010 hasta el 2015.

“Se mandaba los shows de la vida. Le escondía las llaves del auto para que no saliera, y se volvía loco buscándolas”, dijo.

Agregó que “después salía y le había escondido las tarjetas. Tenía que andar haciendo esos trucos, hasta que se cansó de pelear conmigo por eso y se empezó a portar bien, y ahí le empezó a ir la r…”.

Las otras confesiones de Daniela en Tierra Brava

Cuando llevaba muy poco de ingreso, todos sus compañeros le preguntaban por su relación con Valdivia y la bullada separación.

“Yo me casé muy enamorada. Tú idealizas a una persona y te transformas en algo. Es como las abuelas que dicen ‘tú sabes con quién te casas pero no de quién te separas’. Creo que con él fui muy feliz y muy infeliz”, le dijo en su minuto a Guarén.

“Tienes que pisar el hoyo y llegar a lo más hondo para subir de nuevo”, dijo acerca de su matrimonio, y reveló que de todos modos sigue afectada.

“Me duele mucho, me dejó con culpa, te echas la culpa. Cuando estás con una persona narcisista te convencen. Yo en todo el matrimonio nunca me lo cag… Y no me creo el cuento, pero muchos se me tiraban”, cerró la participante de “Tierra Brava”.