“Nos parece encantadora”: Fernando Solabarrieta se deshizo en halagos para ‘La Guarén’ por romance con su hijo

Si habían dudas con respecto a cómo Ivette Vergara Y Fernando Solabarrieta se han tomado la incorpación a su familia de Valentina Torres, más conocida como la ‘Guarén’, todas quedaron despejadas.

Recordemos que la joven es la nueva polola de Nicolás Solabarrieta, hijo de los rostros televisivos, quien conoció a su nuevo amor en el reality Tierra Brava, donde ambos participaban.

Al menos hoy, en el último episodio de Sígueme de TV+ se contactaron con el periodista deportivo, Fernando Solabarrieta, y él se refirió sin ningún problema a su nueva nuera.

[ LEE TAMBIÉN: Fernando Solabarrieta reacciona a palabras de Botota contra Guarén en Tierra Brava ]

“Estamos orgullosos”

El comunicador partió aclarando que “nosotros en casa siempre hemos estado muy contentos y orgullosos por Nico. Ha marcado otro hito familiar, que es ponernos de cabeza a ver un reality casi todas las noches”.

“Estamos orgullosos no solo por sus competencias, donde le va muy bien, sino también y por las sensaciones que ha dejado”, expresó.

“Él ha logrado mostrar en televisión lo que es, que es un chico educado, responsable, respetuoso, humilde, que son los valores que realmente importan, y eso a mí me tiene muy orgulloso”, dijo el papá de Nico.

Y con respecto a su nueva nuera aseguró que: “Cualquier relación de nuestros hijos, no solo de Nico, si los hace felices, nosotros somos felices, de eso no tenemos ninguna duda. Además, hemos estado con Vale, y nos parece una chica fantástica, muy agradable, muy simpática”, aseguró, según consignó Página 7.

“Se están conociendo recién, yo no me meto las relaciones de mis hijos, por supuesto que no, pero, si me haces opinar, si a él lo hace feliz, nosotros estamos felices (…) además, tuvimos la suerte de conocerla, y nos parece una chica encantadora”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: Fernando Solabarrieta reacciona a palabras de Botota contra Guarén en Tierra Brava ]