Fernando Solabarrieta reacciona a palabras de Botota contra Guarén en Tierra Brava

Fernando Solabarrieta, padre del participante de Tierra Brava, Nicolás, reaccionó a los dichos que realizó La Botota contra la pareja de su retoño, Valentina Torres, dando a entender que tenía un pasado que la condenaba y que no sería del gusto de los padres de su enamorado.

“¿Crees que a la familia del Nico le gustaría saber todo el historial que tienes?”, le dijo José Miguel Navarrete, su nombre real.

Ante esto, el periodista deportivo respaldó con todo a la prometida de Nico y le bajó el perfil a las declaraciones de la transformista, de quien dijo que también tenía una buena relación.

Así lo contó en conversación con el periodista Manu González de Zona de Estrellas, revelando que como familia quedaron felices con la participación del exfutbolista en el reality de Canal 13. A pesar que, en un comienzo, no estaban muy convencidos con su incursión en la TV.

Fernando Solabarrieta respalda a Valentina Torres

“Hemos conocido a esta chica. Es una muy buena chica, muy simpática, agradable. Ellos son jóvenes, tienen que proyectarse cómo seguirán para adelante”, reveló.

Respecto a las palabras de Botota contra Guarén, le bajó el perfil a la discusión, considerando que fue un simple arrebato.

“Ella aclaró que dijo cualquier cosa, le pidió disculpas a esta chica y quedó todo bien. Fue un arrebato, de cosas que ocurren en un reality. Además, Botota es alguien que me cae muy bien también. Es parte de lo que es un programa”.

Respecto a Nicolás, dijo sentirse muy orgulloso de la imagen que dejó su hijo delante de la pantalla.

“He estado satisfecho de lo que he visto. Me siento muy orgulloso porque es muy educado, respetuoso y eso es lo que a mí me interesa. Sus valores”, fueron parte de sus palabras.