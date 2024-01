“No saben lo que me pasó”: Sebastián Ramírez se excusa por millonaria deuda con excompañeros de GH

El exparticipante de Gran Hermano, Sebastián Ramírez, respondió con ironía al emplazamiento de Fran Maira y Jorge Aldoney, por la supuesta deuda de un millón de pesos que tendría con cada uno de ellos y otros excompañeros.

Días atrás, la rubia realizó la “funa” en un live de Instagram, acusando que “Tatán Riquelme” se estaba haciendo el desentendido con el millón de pesos que prometió. Reclamo al cual se sumó el Mister Chile, quien también estaba dentro de los beneficiados.

[ “Una basura”: Longton se retracta de romance con Shirley por destruir “a la persona que más amo” ]

Esto, luego que durante una prueba del reality acordaron que quien ganara iba a dividir el premio en todos los que quedaban. Desafió que ganó Sebastián, pero no repartió el dinero entre los otros cinco finalistas.

Sin embargo, Ramírez se excusó por la deuda, asegurando que fue asaltado y le robaron los millones de pesos. Claramente, en tono burlesco.

Así lo indicó en sus historias de Instagram, riéndose de la situación y dando a entender que el ofrecimiento económico, al parecer, fue solo de manera simbólica.

Seba Ramírez responde por millonaria deuda

“Cabros, no saben lo que me pasó. Iba caminando, le iba a transferir las lucas a los cabros y me asaltaron”, dijo junto a una risa como de incredulidad ante semejante suceso.

Tras ello, les pidió paciencia, a modo de poder juntar el dinero. Aunque, no sin dejar en claro si hablaba en broma o en serio.

“Aguántame un poquito. Fran sé que estai necesitá. Porfa, aguántame un pichintún, estos desgraciados...”.

Finalmente, envió un mensaje que podía ser una indirecta, incluso, para el mismo.

“Todo se devuelve en la vida”, cerró.