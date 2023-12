“Me debe $1 millón”: Fran Maira lanzó fuerte acusación contra Sebastián Ramírez y él respondió irónicamente

Francisca Maira no se guardó nada en contra de Sebastián Ramírez a quien acusó de deberle una gran suma de dinero a través de redes sociales.

Desde las cálidas playas de Brasil, donde anda de vacaciones, la ex Gran Hermano hizo un live de Instagram donde contó por qué le tiene tanta bronca a Tatán, y no es para menos, porque asegura que no le ha devuelto ni un céntimo de lo que le prestó y ojo que no solo fue ella quien le pasó plata al hombre.

“Nada solo voy a decir eso, el hue… me debe $1 millón de pesos y no lo quiere pagar, pero de qué sirve funarlo si esta más funado que la chu… En volá lo necesita más que yo, así que eso es todo lo que voy a decir”, partió diciendo Francisca, evidentemente enojada.

Más llamó la atención que después contara que no solo le debe a ella, ya que cuatro ex participantes de Gran Hermano también le habrían prestado dinero a Ramírez y tampoco les ha pagado.

“Así que si estai’ viendo esto, no te compro nada de tu papel de choro. Así quedaste (gesto de miedo con las manos) después de que me quedaste debiendo plata a mí y a 4 participantes”, finalizó, según consignó Chilevisión.

No pasó mucho para que el aludido saltara en las mismas redes sociales y le diera una irónica respuesta a Maira.

La respuesta de Tatán

Fiel a su estilo, Sebastián Ramírez respondió a la acusación de Francisca Maira a través de un video que subió a sus historias de Instagram.

“Fran, ¿cómo estay? Disculpa, sé que estás en vacaciones, acá está el palo”, le lanzó aludiendo al millón de pesos, con total ironía a las palabras de la rubia.

Por ahora está por verse si los demás ex chicos reality que le prestaron dinero se unen a la acusación de Maira y si finalmente tendrán su dinero de vuelta, que al parecer todos ganaron en competencias del reality show donde se conocieron.