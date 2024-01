“¿Cuánto calza Cathy Barriga?”: José Antonio Neme responde furia a críticas de exalcaldesa

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, respondió furioso a las críticas que realizó Cathy Barriga contra la prensa, en su llegada al Centro de Justicia donde es formalizada por fraude al fisco por $31 mil millones y falsificación de instrumento público.

La exalcaldesa fue asediada por los medios de comunicación cuando se encontraba arriba de su auto, junto a su marido Joaquín Lavín León, momento que decidió realizar sus descargos en sus historias de Instagram.

[ “¿Cuánto habrá inflado el precio la Cathy Barriga y su banda?”: Pablo Chill-E hizo una interesante pregunta tras revelar cuánto le pagaron en “Maipeluza” ]

“Estoy en un estacionamiento lateral a tribunales, porque no pudimos bajarnos, porque está lleno de prensa. Y ahora está toda la prensa aquí. No me puedo bajar”, dijo con voz lastimosa.

Tras ello, agregó que “siempre he tenido una excelente disposición con los medios, pero no se puede avanzar, no se puede caminar. Lo que hacen muchos medios, especialmente algunos matinales es reírse. Esta situación no tiene nada de divertida. La prensa inventan mucho la verdad, yo sé que no todos, pero hay cosas que se van de los límites... Yo no me puedo bajar así”, reclamó.

Neme furia con Cathy Barriga

Esto provocó la molestia de Neme, quien le respondió fiel a su estilo deslenguado.

“¿Terminó esta cadena nacional? Yo creo que después de esto hay que contratar a Cathy Barriga para un plan de medios, porque solamente ella logra una cadena nacional a las 8 de la mañana, ni la ministra Tohá lo logró”, ironizó.

“Voy a entrar en su lógica de que esto es una persecución, pero usted, Cathy Barriga, financió un mural, una beca con su nombre, un año nuevo chino, tres festivales, un Spa, entonces no quiere que la persigan. ¿Cuánto calza Cathy Barriga? Debe calzar 50, porque es súper patuda”, sentenció, consignó La Cuarta. .