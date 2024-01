“Habla de lo más bajo...”: José Luis Repenning reaccionó a los fuertes audios de la exjefa de Comunicaciones de Cathy Barriga

A minutos de las 10:30 de la mañana, un audio fue revelado en la formalización en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en donde está siendo imputada por presuntos fraudes al Fisco, y falsificación de instrumento público durante su gestión.

La Fiscal Constanza Encina reprodujo un audio de la exjefa de comunicaciones de la Municipalidad, Camila Cornejo, quien llamó a difamar a los concejales de la oposición. “Es importante que todos tengamos Twitter, falsos, da lo mismo, yo me voy a inventar un Twitter, hagamos todos uno, de alguien desconocido”, se escuchó.

“Hueón, Ramos mentiroso, Ramos drogado, Ramos curado, inventémoslo hueón, te han pillado carreteando en la esquina raja curado, te han pillado, si tú le pegai a las minas, te encanta la tele, de verdad es que hay que ser agresivos”, dijo la profesional sobre concejal Ariel Ramos.

Posteriormente, apuntó al concejal Abraham Donso y Gonzalo Ponce. “Al hueón de Donoso, infiel, te comi a tu secretaria. Al Gonzalo Ponce le sacaron el tema que hacía negocios por la noche transfugo de la noche, saquémosle la huea más cochina. La guerra sucia por Twitter nadie sabe, así lo hacen los haters, inventemos”.

“Qué tremendo”

En el estudio de “Tu Día” estaban viendo la señal en vivo del Poder Judicial, en el instante que se mostraron los audios. La cámara estaba en el abogado Claudio Rojas, quien se cubrió el rostro al escuchar la petición de crear cuentas falsas de Twitter.

Al segundo enfocaron a José Luis Repenning y Michelle Adam quienes estaban escuchando atentamente las palabras de Cornejo. La meteoróloga tampoco pudo ocultar su asombro, y descansó su rostro en la unión de sus palmas.

El concejal de Maipú, Bladymir Muñoz, se cubrió la boca al escuchar cómo hablaba de sus colegas, y el periodista Francesco Gazzella imitó su pose.

Cuando la cámara volvió a los animadores, José Luis Repenning sacudía su cabeza y cerró los ojos ante su sorpresa, y Michelle Adam evidenció su incomodidad con las palabras de la exjefa de Comunicaciones de Cathy Barriga. Al momento de terminar el audio, Repe se cubrió el rostro con su palma.

“¿Qué tal? Las caritas de todos ustedes, los estaba mirando. Qué increíble, de qué estamos hablando acá”, señaló Repe, “quedamos impactados”, complementó su Adam. El abogado les preguntó como comunicadores, qué les parecía su opinión como profesionales.

Partió Francesco Gazzella, “no tengo idea si es periodista o no, pero si lo es, no hay ninguna ética periodista. Segundo, lo de la guerra sucia, no puede ser más sucia, mentir a través de una cuenta falsa para justamente destruir un mensaje o una denuncia válida”, opinó.

Por su parte, Repe señaló que “además eso es cometer delito, es instigar a otro para cometer un delito, en el sentido de injuriar y calumniar”. Retomaron el audio de la transmisión del Poder Judicial y rápidamente el animador volvió a opinar.

“Qué tremendo, habla de lo más bajo, llamar a las personas a denostar a alguien, inventarle cosas, crear cuentas falsas para atacar a una persona que es ‘curado’. La trácala de cosas, lo peor de lo peor, ‘destruyamos a este ser humano, chiquillos’. Los llama a destruir a estos seres humanos”, agregó José Luis Repenning.

El animador le consultó al abogado si esto constituye a delito o un agravante, y el profesional señaló que “lo que pasa es que los delitos de injurias y calumnias son penales privadas, a la persona que se le atacó su honra, se le imputó un delito que es falso, es la que se puede querellar en contra de, no cualquier persona puede hacerlo, no es un tema público. Sólo tú puedes hacerlo en contra de”.