“Paga las hueas con saldo negativo...”: Los mensajes de WhatsApp que complican a Cathy Barriga

Este miércoles 17 de enero en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago continuó la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está imputada por presuntos fraudes al Fisco, y falsificación de instrumento público durante su gestión.

Durante esta jornada, la Fiscal Constanza Encina expuso mensajes de WhatsApp entre Bastián Báez, quien fue uno de los administradores de turno de la gestión de Barriga y uno de los querellados, con el encargado de la Unidad de Presupuestos, Franco Navea, que ocurrieron el 17 de diciembre de 2020.

“Franco, no me escriba nada más, paga las hueas con saldo negativo. Estoy con toda la huea, ahora Franco encárgate de sacar la firma del control de la modificación”, leyó la Fiscal.

Estos mensajes fueron entregados por Franco, analista de Presupuestos de Secplac ante el Ministerio Público. Navea reconoció que comenzaron a emitir certificados de disponibilidad presupuestaria de programas y eventos que no estaban previstos dentro del presupuesto.

“Situación intimidatoria”

Sobre estos mensajes, la Fiscal dijo: “ese tipo de actuaciones son las que el señor Franco Navea, encargado de la Unidad de Presupuestos, refleja que generaban una situación completamente intimidatoria dentro de la Unidad de Presupuesto para seguir las instrucciones de los administradores de turno y los directores”.

Después de esto la Fiscal reveló que habían facturas impagas que se guardaban en una caja, a la espera de que se abriera el presupuesto del año siguiente, y así se pudieran pagar.

“Esto de ocultar las deudas de proveedores y no ingresarlas al sistema tenía como objeto tapar la situación que había realmente en el Municipio y que los informes que se enviaban en Contraloría no fueran desfavorables. Lo que se informaba a Contraloría, según el testimonio, no era lo que realmente se debía, se debía mucho más”, señaló la Fiscal.