“Me tira del brazo y me grita que salga”: Angélica Sepúlveda entregó más detalles sobre su acusación en contra de Botota Fox

Las polémicas en el reality “Tierra Brava” continúan, y esta noche se emitirá la bullada salida de Angélica Sepúlveda tras ser agredida por Francisca Undurraga. Sin embargo, no es con la única participante que la Fierecilla de Yungay tuvo conflictos, sino que Botota Fox también se fue en contra de la exintegrante de “1810″.

En el avance del capítulo de esta noche, mostraron escenas de la pelea entre Sepúlveda y Undurraga, así como las repercusiones que ésta tuvo, la que incluye la renuncia de Angélica al reality de Canal 13. A minutos antes de su salida, se aprecia cómo se desarrolló el último conflicto entre la Fierecilla y la comediante.

Angélica se encontraba haciendo sus maletas para retirarse de “Tierra Brava”, y al momento en que ella se retiró de la habitación, Botota Fox tomó sus pertenencias y las dejó fuera de la casa, afirmando que la estaba ayudando.

La Fierecilla de Yungay la encaró por esto, y Botota comenzó a arremeter. Es más, tomó sus maletas y las dejó más cerca del portón, “¡Ridículo”, exclamó Angélica. La transformista la encerró fuera de la casa y le obstruyó su entrada cuando Sepúlveda iba a volver a hablarle.

Acusaciones de violencia de género

Sin embargo, Angélica Sepúlveda señaló que esta no habría sido la única pelea que tuvo con Botota ese día. A través de sus historias de Instagram, la Fierecilla de Yungay acusó de violencia de género a José Miguel Navarrete, y ahora entregó detalles sobre una pelea de la cual, hasta el momento, no se han dado indicios.

“Horas más tarde de la agresión de Francisca (hacia mí) voy a la cocina, estando en el lavaplatos y se me acerca Daniela Aránguiz. Me dijo algo como: ‘te defendí en la actividad que hubo con Sergio’. En ese mismo momento, se abalanza bruscamente José Miguel Navarrete (Botota Fox), me tira del brazo y me grita que salga de la cocina, que yo no debo estar ahí, amenazando además de…”

“Todo eso frente a varios participantes que siguieron comiendo como si nada... En ningún momento apareció alguien de producción a parar la violencia de género que ese hombre cometió conmigo sin yo haberle hecho nada y menos logré entender a qué se refería Dany”, agregó.

Finalmente, Angélica Sepúlveda dejó un recado a la producción del reality show de Canal 13. “Exijo que muestren todo, basta de editar y engañar al público con una teleserie que se aleja mucho de la realidad”, cerró.