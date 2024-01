Renata Bravo reveló por qué no quiere ir al Festival de Viña del Mar: “Me han invitado varias veces...”

La comediante e imitadora Renata Bravo participó del último episodio del programa del canal de Youtube de Luis Slimming, “Entre broma y broma”. En donde ella mencionó que no iría al Festival de Viña del Mar por una razón en particular.

Esta revelación sucedió después de que Slimming contara que su fracaso televisivo en el programa de humor, “El Coliseo”, no tuvo tantas repercusiones debido a que no era un personaje conocido, sino que la vergüenza era más interna. En este contexto, la actriz señaló que no pisaría la Quinta Vergara al ya ser un nombre.

“Me han invitado varias veces, nunca he querido ir al Festival. No me interesa para nada, me gusta mi día tranquilo. Yo soy súper quitada de bulla. Me gusta mi paz, mi tranquilidad, yo hago mucha meditación, metafísica, la mitad del tiempo estoy (enfocada) en mi misma, ensimismada”, reveló.

Los nervios previos

Al cierre del programa, la comediante le preguntó a Luis si estaba nervioso por su próxima participación en el Festival de Viña del Mar, la cual se realizará el 27 de febrero, y él confesó que sí, especialmente cuando piensa en las horas previas a su presentación.

“Eso es lo que yo no quiero que pase en mi vida, porque soy muy intensa. No puedo soportar ese largo plazo de espera”, cerró Renata Bravo.