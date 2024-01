¿Se baja del festival?: Alison Mandel reveló problema de salud que podría afectar su presentación en Viña 2024

Alison Mandel fue confirmada como una de las humoristas que se presentará en el Festival de Viña del Mar 2024. De hecho, la comediante volverá después de un exitoso debut en 2018.

Sin embargo, algo estaría complicando a la artista en su nueva participación, ya que según contó ella mimsma en conversación con ADN, Mandel tiene un problema de salud físico, que podría corresponder a una fractura.

“Estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando, así que este año se sube con zapatillas”, explicó.

El próximo domingo 25 de febrero es el día que le corresponde presentarse y por lo mismo dijo que espera subirse a la Quinta Vergara “sin dolor”, no obstante, explicó que “al otro día, no puedo adelantar qué va a pasar, ni cómo me va a retar el doctor ni nada”.

Pero ¿qué le pasó?

Aunque dijo que hace un buen tiempo que venía con una molestua, no le había presentado incomodidades hasta ahora.

“No es algo tan inesperado, tengo este hueso roto hace un rato, solo que no se me había activado el dolor. Hay gente que vive con esto, pero yo me di cuenta porque me empezó a doler en un vuelo, como que no me podía sentar”, reveló.

“Me ha servido mucho la kine (kinesióloga) y debería andar todo bien. No debería imposibilitar mi trabajo. Elijo creer. Es una lesión que hasta ahora tiene buen pronóstico, estamos muy esperanzados con el equipo médico”, agregó.

“De que voy, voy”, finalizó decretando con toda la fe para estar presente en la nueva edición del festival de Viña..