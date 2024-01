Vesta Lugg asegura que el origen de su canción “Brígida” nació de un “momento traumático” en la TV

Vesta Lugg se encuentra por estos días promocionando intensamente el lanzamiento de su primer disco de estudio, titulado “Muy Mucho”, y en el que la influencer reconoce haber recogido varias de sus recientes experiencias “traumáticas”, como su última ruptura amorosa y un episodio de acoso que sufrió en la televisión chilena.

Las canciones “Paracetamol”, que aseguró toman parte de su reciente experiencia sentimental con el futbolista Pablo Galdames; y “Brígida”, creación en la que da cuenta del episodio que sufrió en su paso por el programa “Vértigo”, en 2017.

Las vivencias de Vesta Lugg

“El último año me he reencontrado mucho con mi creatividad y cómo creer en mis ideas. Fue un impulsor gigante también el éxito del libro (‘Negóciate y gana’) y el atreverme a contar un poco el detrás de la creación de un proyecto”, indicó la joven en hoyxhoy.cl, quien aclara al diario nacional que su disco explora “diferentes ritmos y sonidos que viajan entre lo urbano, lo latino y el pop, entre otros”.

“Es una forma de reconocer que somos cambiantes. Somos seres que cambiamos de opinión, que un día queremos una cosa y el otro día queremos otra cosa y que eso está bien”, explica Vesta.

“Es muy loco, cuando me separé de mi expareja, me pasó que me volví a encontrar con otro tipo de amor que se me había olvidado también: el de mis amigas. Cuando terminé, ellas fueron mi ‘Paracetamol’, lo que buscaba cuando me sentía dolida, bajoneada”, sinceró.

“Para mí todo tiene un porqué. Y me gusta mucho que las cosas tengan significado”, aclaró la artista, quien recordó el traumático episodio que vivió en el estelar de Canal 13, como una fuente inspiración para interpretar su canción “Brígida”.

“En ese momento fui muy criticada por pedir que no me interrumpan, que no me den una vueltecita, de no reírme cuando me decían cosas cosificadoras o sexualizándome. Cuando fui a este espacio y recibí ese nivel y esa oleada de comentarios de que yo estaba equivocada con cómo me estaba comportando, siendo que yo sentía en mi profundidad, que decirme que ‘estaba para chuparla’ era incorrecto, fue muy loco porque era yo en contra de millones de personas y me cuestioné muchísimas cosas”, señaló.