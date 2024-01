Las tuvieron que frenar: Aránguiz recriminó a Fran Undurraga y se trenzaron en fuerte discusión

Las participantes de Tierra Brava, Daniela Aránguiz y Fran Undurraga, se trenzaron en una fuerte discusión que obligó la intervención del animador Sergio Lagos para calmar los ánimos.

Todo ocurrió durante una dinámica que buscaba encontrar “algo especial” en la persona que consideraban su mayor rival al interior del encierro. Pero, en esta ocasión, Aránguiz solo habló de las debilidades de su oponente y no de sus fortalezas.

“La verdad, cuando yo quiero a alguien y le tengo cariño desde afuera, no me gusta que me decepcionen. Y siento que en este encierro me has decepcionado en varias actitudes tuyas, que ya las vamos a hablar”, señaló Aránguiz, pero Undurraga estaba dispuesta a la confrontación.

“Me gustaría que las hablaras ahora, porque si las estás nombrando, háblalas…”, le respondió la influencer.

Ahí, Daniela le explicó que no le gustó para nada verla hablando con su pareja Luis Mateucci.

“No me gusta, que si tú eres mi amiga, le digas al hombre que está conmigo ‘no le cuentes’. Por eso no quería hablar esto contigo públicamente, pero son cosas que me decepcionan”, continuó mientras era interrumpida por Fran.

Aránguiz y Undurraga se trenzaron en fuerte discución

“Lo otro que me decepciona es que yo creo que hay límites”, la recriminó respecto a la pelea que tuvo con Angélica Sepúlveda, cuando le tiró una pala con estiércol de burro.

Pero, Fran se defendió.

“¿Viste lo que pasó'?, ¿lo que me dijo?, o sea, estás en la ventana y tienes oído biónico para escuchar”, ironizó Fran, muy molesta.

“Esas son las cosas que me decepcionan, porque te consideraba una mujer como súper paz afuera y siento que esa mujer no la veo aquí”, agregó Dani.

“Qué raro, porque tu novio me nominó justamente porque era pura paz”, insistió Undurraga, aumentando la molestia de si contendora.

“¡No me interesa la opinión de mi novio!”.

Tras ello, Sergio Lagos tuvo que intervenir para frenar la discusión.

“Fran, Daniela, no quiero que esto se nos escape de las manos, porque la dinámica tenía que ver con encontrar la fortaleza del adversario”, les dijo.

“La mujer que yo conocí afuera no la encuentro aquí. No tengo nada más que decir, y menos con una persona que no te deja hablar. Disfruta tus últimos días Francisca. Aprovecha tus últimas semanas”, cerró Aránguiz, muy molesta.

Ambas se fueron a sentar, gritándose mutuamente.