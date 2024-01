“Lo que yo hice, reconozco que estuvo mal”: Fran Undurraga se arrepiente de haberle lanzado estiércol a Angélica Sepúlveda

Sin duda esta semana ha sido la más intensa en ‘Tierra Brava’. Al final Canal 13 exhibió la tremenda pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga, que terminó con el lanzamiento de una pala llena de estiércol de burro.

Este hecho que comenzó por la limpieza de los corrales y la hidratación de los animales, terminó con la salida de la “fierecilla de Yungay”, que decidió dejar el reality.

Publimetro conversó con Fran Undurraga, quien relató de forma cronológica los hechos. Aseguró que siempre se preocupó que los corrales estuvieran limpios, “incluso cuando no teníamos las herramientas, me ponía los guantes y con las manos limpiaba, les daba agua y comida a los animales. Ese día, nos tocó esa tarea con Futuro e hicimos tres corrales: el de los cerdos y los de las dos vaquitas, sólo nos faltó el del burro porque no teníamos paja. Entonces, con Futuro nos fuimos a tomar sol hasta que llegara la paja”.

En ese momento, la modelo asegura que Angélica estaba en la bicicleta y “se había levantado cruzada”. “No sé qué le pasó, porque durante el reality yo me llevé muy bien con ella y nunca tuvimos ningún problema y siempre conversamos. De hecho era de las personas a las que yo más estima les tenía dentro del encierro”.

Pelea Fran y Angélica Sepúlveda Canal 13

El inicio de la pelea

“Bueno, íbamos pasando y nos dice ‘oye los corrales están todos sucios’ y le respondo ‘imposible porque limpiamos tres de cuatro y nos faltó paja para limpiar uno y estamos esperando que la traigan’. Ella me empieza a decir cosas feas y ahí empezó la pelea y ahí pensé que ‘probablemente como está tan tranquila, quiere buscar conflicto con alguien de la casa ahora me va a buscar a mí’, y por eso no la pesqué mucho”, contó.

“Después, la veo en los corrales con la manguera y me dice ‘y más encima no le diste agua a la vaca’ y yo le digo ‘si no le di agua a la vaca se me deba haber olvidado, no fue mi intención’. De hecho, yo todas las noches salgo a darles agua a los animales y estoy pendiente de los animales y todos mis compañeros son testigos. Incluso en el reality decían que yo pasaba más con los animales que con los participantes, y es verdad. Entonces le digo ‘si tú ves que la vaca no tiene agua, ¿por qué no eres capaz de ponerle la manguera y darle?’, porque independiente de que a nosotros se nos asigne una labor, los animales son preocupación de todos. Y ahí comenzó de nueva la discusión, donde ella me dijo de todo”, dijo la modelo.

Cuando Fran comenzó a limpiar, a pesar de que no llegaba la paja, “en ese momento, ella me empieza a decir, ‘floja, chancha, cochina, no tienes piedad con los animales’, como un mosquito que te está continuamente molestando; y todo esto a raíz de nada. Yo creo que ese día ella tenía ganas de pelear y estaba buscando a alguien, lamentablemente yo fui la de turno”.

La palabra clave

Fran Undurraga explicó que Angélica sabía sobre su debilidad hacia los animales, “ese es mi punto débil.”

“Yo estaba limpiando y fue como… no sé… como que no lo pensé y le tiré este estiércol, y no se lo tiré en la cara, no le pegué con la pala como dice ella, tampoco hubo maltrato animal como ha dicho ella desde que salió, nada de eso. Pasó esto, y ella se vuelve loca, me empieza a gritar, y entra alguien de la producción que me saca, y ella me empieza a perseguir como para pegarme, y la agarran personas de la producción, y ella le pega un codazo a alguien de la producción, a una mujer. Y ahí me empieza a gritar: ‘puta, maraca de mierda, puta de mierda’, me empieza a gritar de todo. Es probable que esto no se vea, pero me lo dijo”, relató la modelo.

“Posteriormente, cuando entramos a la casa, me piden que por favor no hable nada, que no siguiera con el tema, y yo lo hice, me mantuve al margen porque ya no quería más peleas”, explicó.

La renuncia de Angélica

“El que ella haya renunciado fue su decisión y yo ahí no puedo meterme. Lo que yo hice, reconozco que estuvo mal y me hicieron el descuento respectivo. Siento que si las dos hubiésemos hablado esto, yo le podría haber dejado pasar todo lo que me dijo y lo que hizo, y como dos personas adultas haber llegado a acuerdo y que ninguna de las dos se hubiese ido del programa. Y yo, en realidad como vi que ella lo estaba pasando tan bien, dije que ella se quede y yo me voy, pero no me dejaron hacerlo”, confidenció.

“Reconozco que estuvo mal que le hubiese tirado estiércol a Angélica, eso estuvo mal (...) Cuando pasó todo esto, primero sentí mucha pena porque teníamos una buena relación por lo que jamás imaginé que me iba a buscar para una pelea porque durante el encierro las dos nos tratamos muy bien y le encontraba bastante gente a la Angélica y jamás pensé que iba a usar un punto tan débil mío que es el amor que yo siento por los animales para provocar esta reacción en mí, hasta puedo pensar que ella estaba buscando eso, que no sé por qué”, sentenció.