“Me duele porque sí era mi amigo”: Chama rompió en llanto tras múltiples encontrones con Fabio Agostini

La teleserie entre Alexandra Méndez (Chama) y Fabio Agostini continúa en “Tierra Brava”. Durante esta semana, los participantes del reality pelearon fuertemente después de que el español se rehusara a limpiar la cocina junto a su examiga, lo que terminó en gritos, provocaciones y sillas rotas.

Después de su malestar con Fabio porque no la ayudaba, Chama rompió una escoba tras golpearla a la silla, y le arrojó un palo a Fabio, por lo que fue amonestada. Posteriormente, en una actividad le pidieron a los participantes nombrar a su principal adversario y después dar cualidades positivas sobre éste.

Alexandra nombró a Agostini, pero él tampoco quiso participar junto a la venezolana en esta actividad, lo que le afectó profundamente a Chama ya que él era su amigo previo al encierro. Méndez terminó llorando, siendo consolada por Daniela Aránguiz, y se confesó con ella.

“Son machitos para decir las cosas negativas, pero para decir cosas positivas... El ego es más grande, yo elegí porque le iba a decir las cosas positivas que tiene. Yo veo cosas negativas, pero también veo cosas positivas”, partió.

Con respecto a la mañana, Chama señaló que se sintió ahogada, y Aránguiz empatizó con su reacción, es más dicho que quizás ella hubiese roto más cosas. “Él me quiere joder con esto, me quiere joder con Junior, me quiere joder con todos”, reclamó Chama con la voz quebrada. Déjame en paz hueón, y me duele porque sí era mi amigo. Yo he tenido problemas, pero jamás he hablado mal de ese hueón”, agregó Chama, quien aseguró que la está dejando mal a propósito.

“¡Estoy harta!”

Llegada la noche, Botota Fox, quien es el amigo más cercano de Chama, le pidió a Fabio que no votaran en masa por ella, pero éste le dijo que no lo iba a hacer. En el baño, la comediante se acercó a la venezolana, y hablaron sobre el español, quien desde la cocina escuchó todo lo que fue dicho.

Chama señaló que su amistad no era justa ya que ella ha sido la única que ha dado su brazo a torcer, y lanzó una información que enojó profundamente a Fabio. “Nunca me han dicho nada de él, cómo iba a saber yo que en Máncora se agarró con su novia. Yo no tengo por qué estar diciendo cosas malas de afuera”, contó.

La cámara enfocaba a Fabio, quien estaba enojado por las palabras de Chama, y aseguró que estaba tergiversando la información. Desde la cocina se escuchaban las exclamaciones de la venezolana, quien estaba llorando. “¡Estoy harta! ¡Hasta cuándo”, señaló mientras recordaba lo sucedido en la mañana.

“Me pone en contra de Miguelito, me pone en contra de todo el mundo, ¿Por qué mierda me hace la vida cuadros, pana?”, agregó Chama, quien terminó llorando desconsoladamente. Ella finalmente fue consolada por Botota Fox y Daniela Aránguiz.