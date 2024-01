“No nos arrepentimos”: Fernanda Fuentes y Sergi Arola sostienen que fue buena decisión sacar a Rodrigo Salinas de “Top Chef”

El primer capítulo de “Top Chef Vip” estuvo lleno de sorpresas, y es que los profesionales de la cocina decidieron eliminar de inmediato a Rodrigo Salinas debido a su actitud dentro del espacio.

“Esto no es un stand up, no es un programa de venir a hacer chistes, si quieres seguir en Top Chef, deja los chistes”, fueron algunas de las palabras de Sergi Arola al momento de la decisión.

Ahora, el chef y la experta en cocina, Fernanda Fuentes, se refirieron a esta situación en una entrevista con Página 7, en donde señalaron la poca seriedad que tuvo el humorista.

“Fue un momento bastante tenso, porque tienen que entender que el trabajo que estamos haciendo, es nuestro trabajo, nosotros estamos juzgando platos, no personas”, dijo la chef en primera instancia.

“Muchos participantes se lo están tomando en serio, porque por algo han aceptado y creemos que es un tema de actitud que no correspondía y, claramente, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Estamos muy contentos y seguimos muy firmes en la decisión que tomamos. No nos arrepentimos”, agregó.

Por su parte, Sergi afirmó que es fanático del trabajo de Salinas, pero eso no quita su decisión.

“Me dolió mucho, porque yo soy fan de 31 Minutos. Yo tenía la esperanza, a través del programa, de conocer un poco a Rodrigo, el problema es que no había manera de conocerle; entró con un personaje y se fue con otro personaje”.

“Hay veces en que los personajes no pueden hacer ‘match’ con una temática del programa y como bien dijo Fernanda, esta es nuestra vida, nosotros vivimos esto 24 horas al día, 7 días a la semana. Entendemos que es un participante de un concurso y no es un cocinero profesional, pero no entendemos la falta de respeto”, sostuvo el profesional.