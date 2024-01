“Va un cachureo que tú dices...”: Patricia Maldonado criticó a los invitados a la Gala del Festival de Viña

En el último capítulo de Tal Cual, Patricia Maldonado realizó una dura crítica en contra de la gala del Festival de Viña del Mar. De hecho, mientras conversaba con Jordi Castell y José Miguel Viñuela, expresó su profundo desacuerdo con la presencia de algunos invitados.

“Yo no puedo creer que de repente pasa un cachureo en la alfombra roja”, partió diciendo.

“Va un cachureo que tú dices ‘¿por qué fue? ¿Qué aportó? ¿Quién la invitó? ¿Quién es esta galla que no conozco?’. A mi juicio, la gala debería ser distinta, deberían ser invitados los rostros, viejos o jóvenes, da lo mismo, pero rostros que indiquen cosas (…) no puede ir cualquier persona”, aseguró la panelista del programa de TV+.

Por eso, la animadora indicó por qué ella no ha participado de este evento en el pasado: “De hecho, nunca asistí a una gala, porque las galas nunca me han gustado, las encuentro estúpidas”, afirmó.

“Es mi opinión, muy respetable como la suya, las encuentro siúticas y arribistas (…) lo encuentro de un mal gusto terrible. No me gustan, y he estado invitada muchas veces”, finalizó.

