“Afectó la exposición”: Raimundo Cerda alzó la voz para explicar su quiebre amoroso con Alessia Traverso

Raimundo Cerda llegó como uno de los galanes del reality Gran Hermano, pero terminó convertido en uno de los personajes más polémicos luego de haber sido infiel a Alessia Traverso, a quien conoció en el encierro.

Todo ocurrió cuando el joven fue a una fiesta y conoció a Cass Zamorano, otra chica reality, con la cual terminó a los besos en un ascensor.

Desde ahí, que su imagen de niño bueno se fue a la punta del cerro y aunque trató de revertir la situación al pedir disculpas públicas por su infidelidad, lo cierto es que la relación con la cantante y ex participante de The Voice no llegó a buen puerto y se terminó.

Las razones del fin

Raimundo contó que en general con sus ex compañeros de encierro “sigo con ellos en contacto más bien por redes sociales, ya que todos estamos en diferentes actividades”, lanzó según consigna La Cuarta.

Luego le preguntaron directamente por Alessia y cómo llevaban su relación actual después de todo lo que sucedió. “Con Alessia fuimos grandes amigos y compañeros. Jamás comenzó una relación formal, nos estábamos conociendo y bueno, no avanzó por varias razones. Obvio que afectó la exposición”, dijo.

“Ella es una mujer increíble. Es linda, inteligente, canta maravilloso y tiene un tremendo futuro, le deseo lo mejor”, finalizó.