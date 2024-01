“Barbie presidiaria”: el insólito consejo que Sergio Rojas le dio a Cathy Barriga en “Me Late” tras conocer de su arresto domiciliario total

Un particular consejo le dio anoche a Cathy Barriga el periodista Sergio Rojas, su compañero de panel en el programa “Me Late Digital”, quien le propuso a la exalcaldesa de Maipú realizar un docu-reality con los pormenores de su juicio por fraude al fisco por más de 30 mil millones de pesos y falsificación de instrumento público, que esta semana concluyó su audiencia de formalización de cargos con las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra de la mediática figura televisiva.

En su particular estilo, el comunicador aseguró que Barriga debiera sacarle rédito económico a su juicio, considerando que las cautelares sancionadas en tribunales la dejarán “sin trabajo”, al no poder estar presente en el panel del programa farandulero de Zona Latina.

Críticas y consejo a Cathy Barriga

“Si ella fuera inteligente, esto lo estoy tirando como una idea porque, imagínate, una persona que se queda sin trabajo, que no puede generar recursos porque está en su casa”, inició Rojas.

“Si fuese inteligente, debiese grabar su propio docu-reality y mandar a editarlo, y hacer el docu-reality de ‘Barbie presidiaria’, o ‘Barbie detenida’, o ‘Barbie detención domiciliaria’”, lanzó el periodista, quien mantuvo su idea a pesar que su compañero en el programa, Luis Sandoval, le indicó que eso ya lo hacía Barriga al ventilar todo en sus redes sociales.

“Creo que acá toda la gente está muy expectante con lo que va a pasar con Cathy, porque igual sienta un precedente. Pero lo que te decía Lucho, yo, antes que me interrumpieras mi hipótesis e hipérbola (sic), es lo siguiente. Yo estaba dando una idea. Si ella graba esto. Graba llegando a la casa, así como ‘lo pasé pésimo hoy día’, no se qué. Lo junta con los videos que hace arriba del auto, verdad. Podría hacer tremendo programa en Youtube, y podría venderlo”, puntualizó Rojas, quien luego no dudó en aseverar que desde su llegada al programa, Barriga siempre buscó victimizarse por el juicio en su contra.

“¿Cómo que la mujer fue dulce cuando llegó al programa? Si al segundo día la mujer llegó y se puso a llorar a moco tendido porque decía: ‘¿Qué quieren de miii?’. Y uno decía, pero si estás en un show televisivo”, aclaró.

“La Anto (Ríos, conductora del programa anoche), una vez que se subió arriba de la mesa, pa’ pararle los carros. La Antonella también se paró con la Cathy, porque también tenían diferencias de opinión”, cerró.

