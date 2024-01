Cathy Barriga pide a mujeres de Maipú que la etiqueten y envíen fotos de los collares de “solcito” que regaló en actividades

Pasado el mediodía de este jueves el Noveno Juzgado de Garantía decretó el arresto domiciliario y arraigo nacional para Cathy Barriga, descartando la prisión preventiva. Esto tras tres días de formalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Ya saliendo del Centro de Justicia, como es de costumbre, la exalcaldesa subió videos a su cuenta de Instagram, en donde hizo sus primeras reflexiones.

“Se incorporaron esta semana nuevos temas como fueron la entrega de algunos reconocimientos o de ayudas como son el reconocimiento del solcito que era del collar. Y quiero pedirles un favor al respecto. Quienes participaron de todas las actividades, ya sea deportivas, de Fuerza de Mujer, a las emprendedoras en las ferias, las capacitaciones de cafetería femenina, de manicure, de pestañas, de todas las capacidades. En las corridas, el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Quienes fueron reconocidas en el Gran Mami, esa actividad que se realizó en el Teatro Municipal y que en distintas áreas había mamás en categorías. Y fueron distinguidas también con este reconocimiento que es el collar”, comenzó haciendo el llamado a sus seguidoras de Maipú.

“Necesito de todas ustedes para que me puedan enviar esa fotografía, si la tienen, que me puedan mandar la foto del sol. Porque obviamente acá se está cuestionando que no se entregó. Y bueno, y ustedes saben todo de lo publicado. Lamentablemente el Facebook municipal eliminó toda la información del pasado. Nosotros transmitíamos todo, pero sí está mi Instagram, que también pueden ir hacia atrás y ver todas las ceremonias cuando se entregaron”, señaló.

Storie de Cathy Barriga Instagram

Los collares

Esto debido al episodio collares, que ocupó un tiempo considerable en la audiencia del miércoles. La fiscal Constanza Encina tomó la arista de la compra de mil collares de cristales Swarovski con dinero municipal, donde diversas figuras fueron nombradas como receptoras de estos objetos.

“Existen antecedentes suficientes, a lo menos de estos dos hechos, para tener configurado los delitos de falsificación y fraude, a los cuales hice referencia, y brevemente en relación a estos collares, el hecho número 4, solamente puedo señalar que se realizó una compra de mil collares de cristales Swarovski”, comenzó.

“Collares que por cierto no tienen un propósito municipal alguno, que Contraloría en su informe final 350 determina que es una compra improcedente, inicia un juicio de cuentas en contra de la exalcaldesa y de aquellos que tomaron la decisión porque no lograron justificar de forma alguna a quiénes fueron entregados estos collares”, agregó la Fiscal.

La Fiscal Encina señala que testigos que trabajaban en el Municipio de Maipú declararon que esos collares fueron entregados directamente a la exalcaldesa que los guardaba y conservaba en una caja fuerte en el interior de su oficina.

“Esos collares los distribuía en la forma que ella estimaba pertinente, se apropiaba derechamente de estos bienes y a quiénes le llegaron: a diputados, ministros de Estado, muchos de los cuales presentaron esta situación, la consideraron indebida y enviaron de vuelta el collar que les había enviado la exalcaldesa Cathy Barriga”.