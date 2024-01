¿A dónde fueron a parar los collares Swarovski de Cathy Barriga?: Fueron enviados a Marlen Olivari, Felipe Guevara, Carmen Hertz y ministros

Antes del primer receso de la segunda jornada de formalización de Cathy Barriga, cuando el reloj marcaba las 10:48 am, la fiscal Constanza Encina tomó la arista de la compra de mil collares de cristales Swarovski con dinero municipal, donde diversas figuras fueron nombradas como receptoras de estos objetos.

“Existen antecedentes suficientes, a lo menos de estos dos hechos, para tener configurado los delitos de falsificación y fraude, a los cuales hice referencia, y brevemente en relación a estos collares, el hecho número 4, solamente puedo señalar que se realizó una compra de mil collares de cristales Swarovski”, comenzó.

“Collares que por cierto no tienen un propósito municipal alguno, que Contraloría en su informe final 350 determina que es una compra improcedente, inicia un juicio de cuentas en contra de la exalcaldesa y de aquellos que tomaron la decisión porque no lograron justificar de forma alguna a quiénes fueron entregados estos collares”, agregó la Fiscal.

El destino de los collares

La Fiscal Encina señala que testigos que trabajaban en el Municipio de Maipú declararon que esos collares fueron entregados directamente a la exalcaldesa que los guardaba y conservaba en una caja fuerte en el interior de su oficina.

“Esos collares los distribuía en la forma que ella estimaba pertinente, se apropiaba derechamente de estos bienes y a quiénes le llegaron: a diputados, ministros de Estado, muchos de los cuales presentaron esta situación, la consideraron indebida y enviaron de vuelta el collar que les había enviado la exalcaldesa Cathy Barriga”.

La diputada Carmen Hertz, quien fue una de las personas que le llegó un collar de parte de Barriga, declaró ante el Ministerio Público, recibió como regalo de cumpleaños este collar, señaló la Fiscal.

“Compra que es completamente improcedente y se hace a un título prácticamente personal porque no se ha prestado ningún servicio, ningún evento, ninguna situación que amerite que el Municipio haga un reconocimiento a políticos que no tienen vinculación alguna con el Municipio. Eso es campaña y apropiación pura y dura”, agregó.

La Fiscal Encina señaló que tienen toda la documentación que respalda este hecho como fotografías y la orden de compra. “En este mismo sentido, lo recibieron una concejala de Maipú, la exministra de Economía, el señor Felipe Guevera, alcalde de Lo Barnechea. Todos ellos, ninguna vinculación con la municipalidad de Maipú, ningún servicio, sin embargo recibieron por su cumpleaños un reconocimiento por parte de Cathy Barriga correspondiente a un collar de cristales Swarovski”.

Contraloría indicó que ninguno de esos collares pudo dar cuenta a quiénes fueron entregados, y que solamente le enviaron una fotografía que estaba en redes sociales, “uno de estos collares fue recibido por Marlen Olivari, ¿por qué? No lo sabemos”, concluyó la Fiscal Constanza Encina.

Las respuestas

La diputada Carmen Hertz que fue nombrada por la Fiscal, habló en su cuenta de X (Twitter) sobre este regalo que recibió, el cual terminó devolviendo.

“La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Asimismo fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad”, señaló.

Publicación de Carmen Hertz Fuente: X (Twitter)

Por otro lado, Publimetro se intentó contactar con Marlen Olivari, quien no respondió mensajes ni llamados, pero en su cuenta de Instagram se puede apreciar que la show woman se presentó en el Día de la Madre en el Municipio de Maipú, para dar una charla de Emprendimiento, Superación Personal y Autoestima, la cual se llevó a cabo el 11 de mayo de 2018. Olivari publicó registros de su participación, las cuales la muestran junto a Cathy Barriga.

Publicación de Marlen Olivari Fuente: Instagram