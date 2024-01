Christell Rodríguez la hizo otra vez: se convirtió en primera tendencia viral de Spotify en Japón gracias a éxito musical de hace 20 años

La cantante Christell Rodríguez, exintegrante infantil del programa de talentos “Rojo: fama contra fama”, celebró este viernes en sus redes sociales el haberse convertido en la primera tendencia viral de Spotify en Japón gracias a su canción “Chipi Chipi Chapa Chapa Dubidubidu”.

Un éxito viral que también la posicionó en el puesto dos de República Checa y el #15 en Corea del Sur, en la misma plataforma musical, y que llegó luego de un desafío que la propia cantante le planteó a sus seguidores, de conseguir que el tema fuera coreografiado por diferentes artistas del Kpop surcoreano.

El fenómeno viral de Christell Rodríguez

Un llamado que en pocas horas, y según el ranking entregado por la App en sus redes sociales, le elevó a fenómeno mundial gracias al pegajoso tema que hace un mes cumplió dos décadas tras su primera emisión en el programa “Rojo”.

“Todos, quiero que todos lo hagan. Yo soy feliz sabiendo que al menos un miembro del grupo, conoce la canción, ah. ¿Te imaginai (sic)? Sería caleta. No, pero de verdad, cualquiera, me encanta el Kpop en general, así que obviamente alguien de esa industria que conozca la canción, aunque no tenga idea quién soy yo, o sea, yo feliz”, reconoció la recientemente titulada de fonoaudiología, aún “en shock” por el resultado de su viral llamado.

“He estado como muy en shock con todo esto, pero feliz, porque me gustan muchos grupos, y que alguien de BTS lo haga, no sé. Ahí me desmayo”, puntualizó la chilena en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Christell Rodríguez publicó este viernes cómo su canción en pocas horas se convirtió en tendencia viral de Spotify. Fuente: Instagram @christell_oficial.

El desafío de la artista nacional no sólo la posicionó como la top de Japón, Corea del Sur y República Checa en Spotify, sino que se ha traducido en un fenómeno en TikTok, donde estrellas del género musical asiático, como Beomgyu o Kai, han publicado una serie de cortos en los que tararean y coreografían el pegajoso tema de la cantante nacional.

