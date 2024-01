“La gente confunde...”: Paola Troncoso y Kurt Carrera opinaron sobre las críticas a Miguelito en ‘Tierra Brava’

Paola Troncoso y Kurt Carrera fueron parte de los invitados del nuevo capítulo de Podemos Hablar (CHV), que será transmitido mañana viernes. En la instancia opinaron de varios tópicos, pero hubo uno en especial que no dejó de llamar la atención: Miguelito en el reality de Canal 13, Tierra Brava.

Recordemos que el comediante ha recibido numerosas críticas del público, y también de personas conocidas, que lo han catalogado de “acosador” con las mujer, incluso le llegaron a decir “viejo verde” por sus actitudes con el sexo opuesto.

De hecho, una de las últimas polémicas que protagonizó el pequeño comediante fue con Fran Undurraga, a quien le dio un beso sin su consentimiento.

El tema es que ahora, sus ex compañeros de Morandé con Compañía no pudieron escapar de las preguntas y no les quedó otra que decir lo que pensaban de esta situación, aunque terminaron defendiéndolo como buenos amigos que son.

Team Miguelito

Paola y Kurt se pusieron casi al mismo tiempo la polera del Team Miguelito y nadie los sacó de ahí.

La primer en hablar fue Troncoso, quien señaló que “a un amigo se le alaba en público y se le critica en privado. Hemos tenido conversaciones, pero no las hago públicas”, acotó la actriz, quien encarnaba a su madre en el extinto programa de Mega.

Por su parte, el intérprete del recordado cajarito Tutu Tutu le prestó todo el ropero a Hans Malpartida. “En el fondo, hay una dicotomía, porque la gente confunde. Miguelito es un personaje y el que entró a Tierra Brava es Hans Malpartida”, afirmó, según consignó Página 7.

“Es como si yo entrara a un reality y dijeran ‘mira lo que está haciendo Tutu Tutu’. Entonces, yo lo respaldo”, finalizó.