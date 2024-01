“Que me paguen lo antes posible”: Angélica Sepúlveda acusó a Canal 13 de deberle plata tras su polémica salida

Esta tarde Angélica Sepúlveda lanzó un llamativo y extenso mensaje en redes sociales, donde asegura que Canal 13 le debe dinero tras si polémica salida del reality Tierra Brava al haberse peleado con Fran Undurraga.

De hecho el conflicto fue transmitido recién esta semana, pero ocurrió realmente en noviembre, cuando fue grabado. Sin embargo, ahora, la Fierecilla de Yungay sacó a relucir nuevos y quizás más problemáticos asuntos sobre programa donde participó.

Por eso, utilizó su cuenta de Instagram para hacer sus nuevos descargos, aunque sí valoró el respaldo que le dan diariamente sus seguidores.

“Estoy inmensamente agradecida de ustedes por el cariño, palabras nobles, gestos tiernos y apoyo que me han enviado estos días”, comienza diciendo el largo escrito de Angélica.

“Sé que muchos han denunciado en el CNTV lo que les pareció maltrato animal, agresión física, hostigamiento, violencia de género… y es muy importante seguir haciéndolo”, continuó.

Según la exchica reality, “la discusión con aquella mujer (Undurraga) se dio única y exclusivamente por el maltrato animal que hizo”.

“Vi el capítulo de mi salida del programa y quedé sin palabras, primero por la edición y luego por el nivel de mentiras (victimismo y burlas) de la ‘pseudo amante de los animalitos’… ¡Yo defenderé mis dichos hasta que se ofrezcan las disculpas!”, aseguró.

“Para ellos no fue agresión”

“Muchos no entendieron mi sobrerreacción. Y es verdad, me exalté mucho porque no podía entender que para alguien fuera más importante ir a tomar sol (porque ahí estaban las cámaras) antes de ocuparse de la única tarea que debía hacer: limpiar y dar comida a unos animalitos que dependían de ella”, afirmó Sepúlveda.

También agregó que para ella, el reality Tierra “dejó de existir el día que comunicó, el mismo productor que me contactó para entrar, que no me reingresarían. Hoy velo porque me paguen lo que me adeudan lo antes posible y no tener que esperar hasta que den el último capítulo”.

“Para ellos, lo que hizo Francisca no fue agresión ni menos algo violento contra mí, solo una falta. Así me lo hicieron saber. Y los altercados con hostigamiento y discriminación de los hombres tampoco (…) y no reconocieron el maltrato animal, por eso di un paso al costado. Yo firmé un contrato donde el cuidado de los animalitos era primordial”, explicó.

“Gracias, estoy en absoluta paz y rodeada de amor. No tengo miedo a hablar, porque todo se sustenta en la verdad, un arma que muchos intentas maquillar, pero siempre sale a la luz. Abrazos y mucho amor para todos”, finalizó.

