“Yo dije que era una mentirosa”: Pamela Díaz y sus impresiones de Cathy Barriga desde La Granja VIP

La exparticipante de Tierra Brava, Pamela Díaz, se refirió a su excompañera del reality La Granja VIP, Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario total, tras ser formalizada por fraude al fisco y un desfalco por 31 mil millones pesos durante su gestión como alcaldesa de la comuna de Maipú.

“Me preguntaron qué podía decir ahora que ella está en el hoyo, en un mal momento. Yo dije que no iba a hablar nada porque ya lo que le está pasando es tremendo”, se excusó en el matinal “Contigo en la mañana” de CHV.

Sin embargo, ante la insistencia entregó sus impresiones.

“Demuestra un poco para que la gente entienda que los realities son casi todos arreglados (…) en ese momento la Cathy fue una de las más queridas, a mí me trataron pésimo. Yo dije que era una mentirosa… las cosas que está viendo hoy día la gente y me he callado todo este tiempo. Y el resultado es este, en general no miento. Creo tener muchos defectos, pero por la vida ando sin deberle nada a nadie. Al banco sí, obvio, pero en general trato de ser lo más transparente”, contó sin filtro, consignó La Cuarta.

Pamela Díaz sobre formalización de Cathy Barriga

Pero, tras ello, prefirió reservarse sus otras opiniones, para no darle en el suelo a una mujer que enfrenta un proceso judicial.

“Yo siento que hoy día hablar de Cathy Barriga genera mucho más mala onda, porque tengo una People que me sigue, que es incondicional, y no me parecería que estuviéramos en una mala onda con Cathy si ya lo está pasando pésimo y lo más probable es que lo siga pasando mal”.

Eso sí, aclaró que “me sorprenden la cantidad de millones, los Swarovski, los ositos, la forma en que se actuó y todo eso...después cuando empieza a bailar y todo ese show dije ‘ahh, no. Aquí estamos mal. Se le escaparon los enanito pa’l bosque. Y yo me quedé callada todo este tiempo”, relató.

Finalmente, reiteró que prefería no opinar más sobre Barriga

“No sé el meollo de toda la situación económica y todas las cosas que pasaron y ella tendrá que defenderse como pueda. Es un tema de ella, no puedo opinar más allá de lo que está viendo toda la gente y no le voy a tirar más mala onda”, sentenció.