¿Asistirá a la Gala de Viña del Mar?: Millaray Viera respondió si es que caminará por la alfombra roja

La animadora Millaray Viera es uno de los rostros de la televisión más queridos, a pesar de llevar más de un año fuera de las pantallas. La gente quiere verla caminar por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña, la cual tendrá una temática floral y se seguirá llamando “Noche Cero”.

Por esto, uno de sus seguidores le consultó si es que va a asistir a este esperado evento televisivo, y ella respondió a través de sus historias de Instagram. “Yo soy una entusiasta de la Gala, a mí me encanta ir a la Gala, lo disfruto. Me pongo lo que la Majo me quiera poner, y siempre va a ser algo bonito”, partió.

“Me tomo un copetito con mis amigos que a veces no veo durante el año. Siempre lo paso bien, iría feliz de la vida si es que no fuera a estar filmando en Barcelona justo en las mismas fechas con mi amigo Antonio Banderas”, cerró Millaray Viera.

La Gala se emitirá el viernes 23 de febrero en horario estelar por las pantallas de Canal 13 y TVN. Este evento contará con más de 150 invitados, y será animado por Eduardo Fuentes e Ignacio Gutiérrez. De igual forma, Rayén Araya y Simón Oliveros estarán reporteando desde el backstage.