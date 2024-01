“Es a destiempo”: Nacho Gutiérrez defendió a Felipe Avello tras ser funado por Luis Pinto

El animador de “El Purgatorio”, Ignacio Gutiérrez, estuvo de presente en el programa “Not News” de Vía X animado por Nicolás Larraín. En este espacio, recordó el programa de farándula que comandó durante la década de los 2000′s, “SQP”, y el destacado rol del comediante Felipe Avello.

Por esto, fue consultado sobre la funa que se realizó en contra del comediante. Luis Pinto señaló que fue grabado desnudo por Avello, a pesar de pedirle que no lo hiciera, y terminó mostrando este registro en un teatro.

La defensa a Avello

Nacho Gutiérrez señaló que la funa es “a destiempo. En ese minuto, todos lo que veíamos televisión sabíamos que lo que estaba haciendo Avello con Luis Pinto, era ‘Avello usaba a Luis Pinto y Luis Pinto usaba a Avello’, para generar momentos de humor bizarro, oscuro y negro”.

“Hoy día, no mires las cosas hace 20 años porque la vida cambió”, agregó Gutiérrez, quien recordó que Felipe Avello bromeaba con él que se iba con un cura a hacer el amor. “No saquen a mi amigo Avello de contexto, no vale la pena. Además, la gente cambia también”, cerró.