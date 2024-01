Trinidad Cerda se fue a Río para desconectarse de sus problemas familiares: “Sentí la necesidad de irme a la punta del cerro”

Trinidad Cerda se encuentra por estos días disfrutando del agradable entorno turístico que ofrecen las playas de Río de Janeiro, uno de los tres destinos que la ex “Top Chef” y “Gran Hermano” decidió visitar para desconectarse de sus problemas familiares y sentimentales.

“Viví cosas fuertes en poco tiempo. Más o menos por Navidad se mezcló el que tuve una semana muy ruda en ‘Top Chef’, tuve problemas fuertes con mi familia y también estaba en una cuasi relación amorosa que se estaba transformando en algo súper tóxico”, contó la figura de CHV, quien en conversación con lun.com reconoció haberse sentido “abrumada” frente a tantos dramas personales.

“Todo se me hizo súper intenso, así que saqué tres pasajes para tres destinos, prefiero guardarme los otros lugares, pero quise mirar todo desde lejos. Tomé la decisión de hacer este viaje de un momento a otro, no lo había presupuestado. Simplemente sentí la necesidad de irme a la punta del cerro, de arrancarme un poco de la realidad”, relató.

La decisión, asegura, le vino muy bien, puesto que en su primer parada vacacional ha disfrutado de conocer a gente nueva y sanar su alma.

“Desde el primer día que llegué que este viaje me ha hecho bien. Siempre me ha gustado viajar sola y quería retomar esp. Ya estoy más tranquila, he aprendido a soltar los problemas familiares. Partí con Río de Janeiro porque es un lugar donde me siento libre, ando descalza, me meto al mar, he hecho surf, tomo caipiriña. He ido conociendo gente en el día a día, haciendo amigos, grupitos y eso me ha desconectado”, dice Trinidad, quien comparte habitación con otras mujeres de diferentes lugares del planeta.

“Quise quedarme en una pieza compartida de mujeres en un hostel en Ipanema, me hice un grupo de amigas de distintas partes del mundo y que las voy a recordar para siempre porque me hicieron sentir frescura. Estoy súper inspirada en escribir sobre mí y acá he podido, y eso me ha servido un montón”, contó.

“Siempre estuve haciendo cosas, videos, sesiones de fotos, apareciendo en entrevistas, eventos y podcasts. Fui súper metódica en acompañar todas las actividades de ‘Gran Hermano’ hasta que terminó (en diciembre) y a tres días del final del reality comenzó ‘Top Chef’, y este programa fue más fuerte de lo que pensé, fue como otro reality”, prosigue la exchica reality, quien a pesar de desconectarse para volver a sus tiempos de anonimato, valora el positivo efecto que le trajo el haber participado en dos mediáticos programas de CHV.

“Me encanta el cariño cuando te saludan y te piden una foto, pero acá he disfrutado tantos estas semanas que nadie me reconozca, salir a comer sola y que nadie te juzgue, porque en Chile creen que siempre andas con un grupo de amigos o un mánager”, cuenta.

“De momento no tengo ningún proyecto en Chile, sólo asistir a la gala de baile de Dagoberto Huerta, que es en el sur. Me encantaría pasar un par de meses afuera, pero estoy súper abierta a todo lo que pueda salir, a nuevas posibilidades porque me fascina la TV. Si me llaman para ofrecerme un reality show donde deba encerrarme en una isla a buscar pareja, voy. Ya tuve una vida parejita acostumbrada a tener un sueldo todos los meses, pero no creo que retome lo de trabajar como tripulante de cabina”, finaliza.