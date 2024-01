Vanesa Borghi entregó una sincera respuesta sobre si volverá a intentar tener un nuevo embarazo

La modelo argentina y presentadora, Vanesa Borghi, sufrió una trágica pérdida durante el mes de mayo del año pasado. La pequeña hija Clara que estaba esperando junto a su pareja, Carlos Gárces, falleció a los seis meses de gestación.

En los meses que sucedieron, Vanesa compartía su luto con sus seguidores con emotivos y sentidos mensajes. Como en diciembre del año pasado, cuando se cumplió un año desde la primera vez que se enteró que iba a ser madre.

“Siempre te amaré y recordaré como me entregaste los seis meses más lindos de mi vida. No hay día que no piense en ella, siempre desde el amor. Mucha fuerza a todas las familias que han pasado por algo similar”, escribió.

La sinceridad de Vanesa

Vanesa abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde alguien le consultó “¿Van a intentar un nuevo embarazo pronto o en un tiempo más?”. A lo que la exchica “Morandé” subió una imagen de ella y su pareja, y contestó: “¡Sí! Con toda la fe”.

En otra historia, una seguidora le compartió que se tatuó un colibrí, la ave que se asocia con la visita de seres queridos que partieron de este mundo, por su hija. Borghi replicó con una imagen de su propio tatuaje de la misma criatura, y señaló: “Tanto Carlos como yo nos hicimos el mismo tatuaje de un colibrí en honor a Clara”.

