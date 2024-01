“Aceptaron mi personalidad loca”: Valentina “Guarén” Torres revela detalles del encuentro con los padres de Nicolás Solabarrieta

La exparticipante del reality “Tierra Brava”, Valentina “Guarén” Torres se refirió este domingo al primer encuentro que sostuvo con los padres de su pololo, Nicolás Solabarrieta; Ivette Vergara y el periodista deportivo, Fernando Solabarrieta.

Una cita que en la previa ha dejado más de algún comentario en los programas faranduleros, precisamente por las declaraciones que la animadora del Festival del Huaso de Olmué y su marido se despacharon en la previa a conocer a la actual pareja de su hijo, relación que se inició durante el encierro de ambos jóvenes en el reality “Tierra Brava” y que se ha mantenido aún más firme con la pareja fuera del programa.

La cita con Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta

“Como suegra soy terrible. Ya la conocí (a Valentina) y es un encanto la chica, tiene muy bonitos sentimientos, es una cabra súper esforzada”, señaló Ivette en el matinal “Buenos días a todos”, programa donde también rayó la cancha respecto de lo que espera de las parejas de su hijo.

“Mi hijo es de buenos sentimientos y siempre sufre, se enamora. Así que siempre pido que lo quieran, porque yo sufro cuando lo veo sufrir”, dijo.

Menos aprehensivo, el papá de Nico sólo tuvo elogios para Valentina tras su primer encuentro. “Hemos estado con Vale y nos parece una chica fantástica, muy agradable y muy simpática, encantadora”, explicó.

“No encontré a Ivette para nada brígida, me ha tratado increíble. Encuentro que es una dama y muy inteligente, una vez estuve más de una hora hablando con ella de par en par. Y Fernando me dio consejos para mi futuro, además que es muy chistoso, jajajá. Lo podría contratar de manager”, rememora Guarén, quien en conversación con lun.com asegura haber salido airosa de ese primer encuentro.

“Los papás de Nico me parecieron increíbles y aceptaron mi personalidad loca. Él también ya conoció a mis papás, que viven fuera de Santiago, y mi familia es súper acogedora también”, señala Valentina.

El objeto de la cita, Nicolás, también afirma estar conforme luego de la cumbre entre sus papás y su actual y mediática pareja. “Mi mamá se pone contenta si sabe que yo estoy feliz. Igual yo tenía clarísimo que cuando la conociera se iban a llevar súper bien por su personalidad y sus valores”, cuenta Solabarrieta.

“Vi a mi mamá con una comodidad con la Guari que no había visto nunca con mis expololas. Un día fuimos a verlos y yo me puse a conversar con mi papá y se me pasó el rato con él en otro sector de la casa, y cuando volví ellas seguían conversando. Sus papás igual me acogieron increíble”, finalizó.

