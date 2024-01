“La traté mejor que a mi hija”: Pamela Díaz se refirió a polémica con Nicole Block que la trató de “matona”

En diciembre pasado, tras ser eliminada de “Tierra Brava”, Nicole Block habló sobre su paso por el reality de Canal 13. Fue en esa ocasión que la actriz dio su opinión sobre algunos de sus excompañeras y compañeros de encierro. En este contexto, la joven se refirió a Pamela Díaz, pero no es muy buenos términos.

[ LEE TAMBIÉN: “Está dando malos ejemplos”: Nicole Block revela actitudes de Pamela Díaz dentro de “Tierra Brava” ]

La actriz aseguró que Díaz era “media matona, y encuentro que el bullying hoy en día no aporta. Con la pantalla que tiene, con su popularidad, está dando malos ejemplos”.

A dos meses de esa polémica, Pamela se refirió a los dichos de su excompañera de encierro. En medio de una entrevista realizada a “La Guarén” en el programa “Sin Editar”, Pamela aseguró que hasta “potenció” a la actriz dentro del reality.

“Yo a la nicole la traté mejor que a mi hija”, sostuvo La Fiera a su neople.

En esa misma línea la “guarén” relató algunos episodios en que Pamela se había comportado de manera solidaria con la exparticipante.

“Nunca nadie le había puesto tanto ojo y tanto cariño a Nicole Block. No tenía vestido, no tenía nadie que la peinara. No la pescaban en producción y tú la ayudaste”, fue parte de lo que dijo Valentina.

“¿Por qué la bancaste tanto?”, le preguntó enseguida a La Fiera. “Porque sentí que ella nunca se entendió ni ella misma dentro del reality”, sentenció la Pame.